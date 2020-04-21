美油5月期貨大崩盤　緣何愈買愈跌？

美東時間4月20日，國際原油市場巨震。WTI5月原油期貨結算收跌55.90美元，跌幅305.97%，報-37.63美元/桶，歷史上首次收於負值。盤中最低報-40.32美元/桶。這顯然是歷史級罕見的崩盤，但一定說要清楚，這是WTI原油5月期貨。

為什麼會這麼慘？大概是散戶都並不真實接觸真實市場，大量散戶多頭被「超低油價」欺騙。事實上在過去一周裏，全球最大原油ETF（交易型開放式指數基金）USO基金（United States Oil Fund）流入高達15億美元的散戶基金。這個數據說明，無數散戶準備抄底原油，才導致其創下如此誇張的歷史紀錄。

或許很多人奇怪，任何一種資產，如果有大規模資金流入，都應該有底部特徵（低位大量買盤進駐將推高價格），為什麼既然有15億美元資金流入，原油價格卻發生了暴跌？

對開採成本遠高於沙特及俄羅斯的美國頁岩油產業而言，油價暴跌勢將造成衝擊。（Getty）

問這個問題的人，大概都是用股票、黃金等的思路考慮大宗商品，卻沒有了解過原油在現實世界中的供求邏輯。

如今因為新冠肺炎這個全球最大的黑天鵝，導致全球原油需求萎縮2,000桶/日以上，並且全球原油存儲設施已經全部爆滿，已經有一些油井倒貼錢求經銷商運走原油。至於USO創記錄的資金流入、加劇原油價格雪崩的根本，還要從儲油爆滿說起。

這些資金散戶大抵都是沒有真正了解真正的原油需求，無非只是希望投機一番。問題在於，USO是一個被動的原油基金，沒有任何儲油設備，散戶花錢買入基金，就需在NYMEX最近的期貨開多倉（目前最近的就是5月期貨），散戶們買入愈多，那麼USO在NYMEX買入量就愈大。

按照上周15億美元計算，其平倉合約已經佔到總量的約25%，甚至30%。接下來，原油市場需求不可能發生需求的急劇增加，產油國在此前達成了減產協議，但也不會從根本上緩解油價，這就意味着好比交易所的儲油設備始終處於爆滿狀態。到了原油期貨交割日之前，USO基金必須選擇——或選擇按照合同，接受實際的原油進行交割，或只能選擇平倉認賠，換成下一個月的合同。

而具體的操作規則是，WTI原油期貨的交割日，也即當前交割月份的交易，必須要在交割前一個月的25日之前的第三個交易日終止。以當下來說，交易的是5月期貨合約，那麼必須在4月21日前停止交易。如果交易的是6月期貨合約，則需要在5月20日前停止交易。

全球陸地原油存儲量已達歷史峰值34億桶，而全球總儲存能力約為45億桶，這其中還包括約1億桶的海上油輪的浮動存儲。（Getty）

所以這就引發了4月20日的雪崩。USO要平倉的期貨合約量實在太大，當USO需要平倉的時候，市場上根本沒有那麼人接盤。

而與此同時，還有華爾街嗜血的對沖基金，他們向來猶如餓狼。據傳今日殺跌的主力是程序化交易，它們以WTI5月期貨未平倉的10.9萬手多頭為獵殺目標，利用即將到期多頭必須平倉、展期或交割（實際這些投機多頭根本無法做到在庫新實物交割）的規則不斷打壓價格，最終造成了今日的極端情況。這就必然導致了市場擠兌發生問題，原油價格就發生了雪崩。

業內人士透露，「仔細的研究了看了一下分時交易量，破0之後到-40美元之間，其實交易量也就幾千手，真實的成交量就是這麼少」。這就意味着，短線來看，市場上最頑強的多頭已死絕，空頭失去獵殺對象，基本面也不太可能更糟糕。

同時美國方面的消息來看，特朗普表示，現在是購買原油的大好時機，希望國會能支持；正在研究將至多7,500萬桶石油納入戰略石油儲備；將考慮有關停止進口沙特石油的意見。也就是美國可能要增加儲備了。因此美國原油主力合約06合約可能不會重演05合約的悲劇。

但毫無疑問，4月20日上演的這輪絕對是空頭逼多頭的典型案例，不僅會載入史冊，也會寫入教課書，並且成為期貨公司、期貨交易所的風控案例被反覆研究。

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