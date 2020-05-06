【新冠肺炎】病毒當前　沙特正在失去阿聯酋嗎

在應對新冠疫情肆虐上，沙特表現還算平穩，截至5月6日，共有30,251例確診、200例死亡，遠低於伊朗與土耳其兩大疫區；但若論及防疫當下的對伊立場，沙特顯然對阿聯酋的離心離德束手無策。

自打3月以來，阿聯酋已向伊朗輸送多批醫療設備，更為世界衛生組織（WHO）提供包機，將其工作人員與物資平安運抵伊朗，阿聯酋外長蘇丹・阿勒納哈揚（Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan）也於3月15日罕見與伊朗外長扎里夫（Mohammad Javid Zarif）通話，探討如何遏止疫情擴散。上述舉措，與共譴病毒是「伊朗生化攻擊」的沙特、巴林同列，顯得突兀且不協調。

然而冰凍三尺，非一日之寒。阿聯酋今日此舉，其實早就有迹可循。

阿聯酋在3月時為疫情嚴重的伊朗提供醫療物資，成為海灣國家中的罕見例外。圖為伊朗人趕工縫製口罩之景。（AP）

忠誠且隱忍

綜觀海灣地區的政治生態，伊朗長年不見容於遜尼派君主國陣營，這背後既有沙特的推波助瀾，也與伊朗不斷擴張勢力範圍有關；但如今除了沙特與巴林外，阿曼、科威特、阿聯酋、卡塔爾其實私下都與伊朗有所聯繫，只是所用身份與交情淺深有所差異：阿曼與科威特向來以海灣仲裁者自居，卡塔爾又與沙特交惡已久，三國皆有同伊朗交往的「正當理由」，唯獨阿聯酋與眾不同。

在過往的海灣地緣圖景上，沙特就像只兇猛雄獅，頭上繞着科威特與阿曼兩隻和平鴿，後面跟着卡塔爾這隻機靈野狐，身旁則帶着巴林與阿聯酋這兩匹忠心駱駝。相較於他國的獨立，阿聯酋自1971年建國以來，便與巴林長年擔任沙特附庸；即便沙特偶有霸道之舉，其也多會忍氣吞聲。

阿聯酋長年是沙特附庸。圖為阿聯酋的阿布扎比王儲穆罕默德・本・扎耶德・阿勒納哈揚（Mohammed bin Zayed Al Nahyan）訪問中國之景。（新華社）

例如1974年，沙特為解決邊界紛爭，便強逼阿聯酋簽署對沙特單邊有利的《吉達條約》（Treaty of Jeddah），令其割讓部分油田與霍爾內海（Khawr al Udayd）。雖說這般要求與帝國主義無異，但當年的沙特既有美國撐腰石油工業，更具備軍事優勢；反觀阿聯酋，前殖民主英國已退出海灣，自己又剛建國，除了乖乖就範外，似乎沒有別的選擇。

此後，阿聯酋的命運就如被割讓的油田，雖說總有沙特庇廕，卻也得唯其馬首是瞻。長此以往，到底意難平。而這般心緒，不只阿聯酋有之，其餘海灣小國亦然。

龜裂的海灣共同體

80年代初，曾是海灣「扈從沙特」風尚的黃金歲月。當時的中東剛經歷幾陣政治風暴：1971年英國勢力撤出、1977年埃及與以色列和解、1979年伊朗伊斯蘭革命與國王巴列維（Mohammad Reza Pahlavi）流亡。在這滾滾風煙中，沙特預見了阿拉伯世界的多極未來，以及伊朗對伊斯蘭話語權的競合爭奪。

海灣戰爭令GCC集體安全夢碎。圖為被美軍俘虜的伊拉克士兵。（Getty）

順此憂患意識，海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）於1981年成立。在沙特的初始構想中，此會一來可深化自己對周遭小國的影響力，二來可維繫海灣整體的話語權與集體安全。阿聯酋等小國雖意願不高，卻也因過於畏懼伊朗、害怕得罪沙特，而被迫響應所謂「共同政治、文化與宗教身份」號召，成為GCC一員。

然而這場共同體之夢，很快就因亂世鐵蹄而碎得一文不值。1990年伊拉克入侵科威特，海灣戰爭就此開打。這本該是GCC發揮作用的關鍵時刻，但現實發展就像記諷刺耳光，打得各國頭昏腦脹：與西方聯軍相比，有「GCC小北約」之稱的半島盾牌部隊（Peninsula Shield Force）不僅沒幫上什麼忙，甚至還被伊軍打得抱頭鼠竄，在解放科威特之戰上貢獻極低。集體安全的承諾言猶在耳，卻已盡失人心。

此外這些年來，沙特不斷高呼要透過GCC實現海灣地區的經濟一體化，意即仿效歐盟模式，推動共同貨幣與單一市場，卻始終難有共識，最後只能將口號凍結在無限期研擬中，近年少有再提。

GCC曾是沙特權威的象徵，也計劃要做北約與歐盟的阿拉伯版復刻；如今其雖身披海灣共同體外衣，卻已然遮不住膚骨上的刀刀創痕，成員們也不再奉沙特言行為圭臬，卡塔爾便是個極端案例。相比之下，阿聯酋的反抗雖較隱晦，卻也別具意義。

在參與也門內戰上，沙特與阿聯酋各有盤算。圖為與兩者敵對的北也門胡塞武裝組織。（AP）

交好但獨立

經歷海灣戰爭後，阿聯酋猛然發覺，與其倚靠沙特那徒具口號的軍事承諾，還不如依仗美國軍火來得實在，故其首先加大對美軍購力道，接着推動軍事現代化進程，更在國防政策上明顯倒向西方陣營。

這些年來，阿聯酋軍隊參與過1993年的索馬里行動、1999年的科索沃戰爭、2001年推翻塔利班的持久自由行動（Operation Enduring Freedom ）、2003年的伊拉克戰爭、2011年的多國武裝干涉利比亞，以及2015年的也門內戰。在這些戰事中，其大致配合北約或美軍行動，儘管己方現役人員不多，卻訓練精良，故而又有「小斯巴達」之稱。

如今的阿聯酋，已是中東新起的軍事強國，足以為自己量身打造專屬外交策略，不必再事事依賴沙特。例如這些年來，其屢屢要求與沙特重劃邊界，包括因1974年《吉達條約》而被迫割讓的油田與內海。但雙方最明顯的齟齬，還是在也門內戰上。

2015年，沙特帶領包括卡塔爾在內的海灣諸國，發起果斷風暴行動（Operation Decisive Storm），派遣100架戰機與15萬大軍攻入也門，阿聯酋也不落人後派了30架。此次的沙阿聯合，恰似2017年的卡塔爾外交風暴，雙方看上去合作無間，其實還是各取所需。

2017年聯合驅逐卡塔爾時，沙特的行動主因，在於不滿前者支持穆斯林兄弟會與哈馬斯，又同時與土耳其及伊朗交好，挑戰沙特身為伊斯蘭傳教士與海灣代表的形象；但阿聯酋卻意不在此，畢竟其也允許穆兄會在國內活動，更暗中與伊朗有所連繫，之所以會跟着打壓卡塔爾，為的還是削弱其經濟規模，避免阿布扎比與迪拜的商業受卡塔爾吞噬。

阿聯酋近來也開始與伊朗所支持的阿薩德政府軍接觸。圖為敘利亞政府軍結束攻城後，騎車巡邏的畫面。（AP）

時間倒轉至2年前，沙特與阿聯酋之所以在2015年共同入侵也門，也是因為各有所求。沙特為的是穩定南方，避免伊朗支持的什葉勢力不斷外擴，逼近國門；但阿聯酋的用意，則是要藉此戰役樹立區域威望，並打破沙特獨大的局面，更希望能獲取亞丁港在內的南也門海岸線，使其成為迪拜的延伸，而非利雅得的屬地，以建立通往阿拉伯海與紅海的穩定航線。故其與沙特雖共同參戰，最後卻支持了不同陣營的南方勢力，甚至暗中接觸北也門的胡塞武裝組織。

然而也門素有「軍隊消耗場」之稱，曾令奧斯曼與英國敗興而歸，阿聯酋自然也未能免俗。在也門的幾年投入，屢屢讓阿聯酋創下單次戰役最高陣亡記錄，再加上其擔心胡塞如法炮製報復沙特的方式，派遣無人機轟炸油田，故終在2019年10月宣布自也門撤軍，獨留沙特面對胡塞威脅。

近年來，阿聯酋已不再充當沙特馬前卒，而是逐漸走出自己的外交路線。例如在敘利亞戰場上，其開始同阿薩德（Bashar al-Assad）政權接觸，甚至也對伊朗釋出善意。此次疫情中的援伊之舉，便是上述脈絡的延續，其雖仍同沙特交好，卻已開始強調自己的獨立身份。

時至今日，沙特尚未失去阿聯酋，雄獅與駱駝仍會結伴前行，但兩者的羈絆顯然已羸弱許多，故這匹駱駝能在病毒蔓延時左奔右跑，一會去伊朗高原，一下子回防波斯灣。長此以往，綜觀海灣未來，沙特一言九鼎的景象恐將走入歷史。