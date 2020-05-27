誰在綁架中美關係：王毅未點明的「政治勢力」

中美在輿論、科技、台灣、香港等問題上的較量愈發白熱化。中美是否會陷入「新冷戰」成為近來被關注的話題。5月24日的兩會中外記者會上，中國國務委員兼外長王毅被問及此話題時表示：「現在要警惕的是，美國一些政治勢力正在綁架中美關係，試圖將中美關係推向所謂『新冷戰』。」

在北京看來，中美關係可能走向「新冷戰」是美國方面推動的。我們需要問的是：到底哪些「政治勢力」在綁架中美關係？

一心為選舉的特朗普

特朗普不是一個意識形態色彩強烈的領導人，但他是一個「投機」的總統，比如他之前稱新冠病毒（COVID-19）為「中國病毒」，引發美國國內有關「種族歧視」的質疑，之後，他稱自己不會再使用「中國病毒」。而在美國疫情壓力倍增之下，他將責任轉移到中國身上，5月26日，他又在推特上稱「中國病毒」。

對特朗普來說，他今年的迫切任務是謀求連任，如何將自己的「業績」誇大、將自己在諸多議題上的不足儘可能降低其輿論影響是他需要考慮的。特朗普的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）、女婿庫什納（Jared Kushner）支持他對華強硬來應對疫情防控不力的指責。

特朗普2016年當選迎合了貿易保護主義者、民粹和反全球化主義者的聲音。這些人與特朗普一樣強調「美國優先」，認為「中國佔了美國便宜」，將產業鏈從中國轉移到美國、讓中美經濟和技術上脱鈎是他們的訴求。

又迎來大選的特朗普必然會考量這一部分人的聲音。當需要打「中國牌」時，他會毫不猶豫出牌，即便這會激化中美的對抗。

「利用」中國話題的保守派

圍繞在特朗普身邊的一些極端保守派和對華鷹派更在促使其對華強硬。

最為突出的莫過於現在的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。疫情之下，他稱新冠病毒為「中國病毒」「武漢病毒」，稱「中國不透明、掩蓋信息」，稱掌握「大量證據」表明病毒源自中國實驗室，稱病毒是中國實驗室人工合成、人為泄露的。在台灣議題上，蓬佩奧也展現出了自己的存在感：支持台灣參加今年的世衛大會、發文祝賀蔡英文連任台灣總統就職。

與蓬佩奧同樣對華不善的還有白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）。疫情在美國爆發後，他宣揚美資應撤離中國，中美應「脱鈎」。「病毒來自武漢」「中國囤積物資」「中國要對疫情負責」都從他口中說出。

另外一個官員則是白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger，又译波廷格）。美國國務院3月限期要求中國駐美媒體大幅削減記者人數、特朗普等人稱新冠病毒為「中國病毒」、「中國武漢實驗室泄露病毒」、特朗普威脅加徵關税懲罰中國等等背後都有博明的影子。在台灣問題上，蔡英文連任就職當天，博明在白宮外通過視頻全程用中文祝賀蔡英文取得的「歷史性勝利」，讚揚台灣人民維護「來之不易的民主」。

此前特朗普政府中有博爾頓（John Bolton）、班農(Steve Bannon)這樣的極端右翼人士，現在，蓬佩奧、納瓦羅和博明在美國的外交安全議題上發揮作用。這些人與特朗普一樣，並不是傳統政治意義上的「主流」聲音，更缺乏在外交安全議題上的經驗。在對華強硬成為美國政治共識的之際，他們只會「沒有對中國最強硬，只有更強硬」，這是他們在白宮「安身立命」的工具。

更為重要的是，對華強硬也「成就」了他們，比如納瓦羅因為《致命中國》而被特朗普政府關注。進入白宮之後，他在對華問題上不改強硬而出名。同時，對中國強硬也成為這一眾高官獲得「關注」的工具，比如蓬佩奧在中國問題上的表態有助於提升他的曝光率，這為他日後的政治生涯，尤其是為他可能謀求總統之位鋪路。

在中美結構性矛盾愈發突出的當下，特朗普需要對華強硬人士來迎合國內的訴求，而他們也在利用中國話題尋求自己的利益，不惜綁架中美關係，在對華問題上越走越遠。

大選下的兩黨的共識

現在美國民主黨和共和黨幾乎到了「為反對而反對」的地步，頗具諷刺意味的是：對華強硬成為兩黨為數不多的共識。美中貿易全國委員會主管阿什頓（Anna Ashton）認為，目前的美國國會是對華最強硬的一屆國會。美國第116屆國會將以彈劾總統特朗普而名留青史，也會成為迄今為止對中國姿態最強硬，提出最多與中國相關法案的國會。

的確，在諸多涉中國話題上，美國國會都提出了相關法案，比如共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）提出的推動新冠病毒問責中國法案，佛羅里達參議員盧比奧（Marco Rubio）提出的關於中國侵犯穆斯林少數民族人權的議案，參院外交委員會還開始討論西藏政策及支持法案等。

在美國大選的背景之下，特朗普在國會的共和黨盟友也在打中國牌，以展現共和黨對華態度之強硬。被曝光的一份美國共和黨內部文件建議共和黨候選人不要為特朗普辯護，而是要譴責中國。這意味着炒作中國話題已經成為它們的策略。

拜登現在也將中國當做抨擊的對象。（AP）

民主黨也在與共和黨競爭誰比誰對華更強硬。民主黨總統候選人、美國前副總統拜登（Joe Biden）的競選策略就包括將其包裝成為對華強硬人士。當中國議題稱為美國大選的核心辯題時，美國政界整體上營造了中美對抗的氛圍。選舉正在綁架中美關係，兩黨都在試圖從中國話題上撈取政治利益。

推波助瀾的軍方

美國軍方同樣在不斷渲染北京的威脅。2018年1月的《國防戰略報吿》將中國定位為美國的「戰略競爭對手」。美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）已多次針對中國的軍力威脅發出警吿。特朗普也多次表示希望中國加入《新削減戰略武器條約》。近來，《華盛頓郵報》傳出了美國可能重啟核試驗應對中俄的討論，這說明美國對中國的擔憂已經非常之大。

美國軍方認為中國從軍力的各個方面發起挑戰，雙方在軍事層面的競爭不斷加劇，兩國的對抗意味明顯。這迎合了美國國內的對華強硬基調，同時，也為五角大樓向國會提交國防預算給出了理由。在美國軍方看來，它能爭取到更多的軍費，才能裝備更先進的武器。簡而言之，五角大樓總要樹立一個「假想敵」，設立一個防禦目標才能有理由說服國會撥更多的資金。

再者，談中國威脅也有利於美國的軍工力量，它們得以有藉口向中國周邊國家和地區出售武器，比如特朗普希望日本購買美國F-35戰機，再比如近來美國對台1.8億美元軍售等。

根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）3月發佈的報吿，美國依然是世界上最大的武器銷售國，其中，亞洲和大洋洲國家採購額佔美國武器出口總額的30%。如此龐大的軍火訂單對軍工企業來說都是極大的誘惑力的，可為他們帶來豐厚的商業利益。在利益面前，美國的國防承包商們恐怕就顧不得是否會加劇中美之間的對抗了。