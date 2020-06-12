召開首次競選集會　特朗普為求連任的三大策略

即便美國的新冠疫情（COVID-19）還在不斷惡化，遊行示威還未平息，但11月份的美國總統大選依舊是輿論最為關注的事件之一。在美國如此動盪及特殊的形勢之下，美國總統特朗普（Donald Trump）和美國前副總統拜登（Joe Biden）對決似乎顯得更加精彩。

作為現任美國總統，共和黨的候選人，特朗普的連任的呼聲一直很高，但隨着新冠疫情在美國爆發，「弗洛伊德之死」引發的示威遊行，為特朗普11月份的選情增加了較大的不確定性。隨着大選日期不斷臨近，特朗普也開始為自己造勢，於6月19日在美國中部俄克拉何馬州第二大城市塔爾薩舉行自己首場集會。而特朗普舉行集會的安排，01在《黑奴解放紀念日重啟選舉集會 特朗普「化圓為方」的連任難題》中分析認為，特朗普此舉是基於「弗洛伊德之死」的考慮。

那麼，在美國如此動盪的時局之下，除了集會之外，特朗普在目前的選舉策略還有哪些？

因不滿調查駐阿富汗美軍，特朗普政府宣布制裁國際刑事法院的官員。（AP）

第一項，挑起中國話題。在往年總統選舉中，「中國」或多或少都會被兩黨所提及的話題，但兩黨今年對「中國話題」的關注程度遠超往屆選舉，尤其是在新冠疫情肆虐全球的形勢之下。特朗普政府此前就一直揚言要就「病毒暴發源頭」等問題對中國展開調查，還發表了不少「問責」中國的言論，並不斷強調民主黨和美國前副總統拜登（Joe Biden）在對華政策上的「軟弱」進行攻擊。特朗普團隊甚至在公開場合上批評拜登在擔任副總統期間的對華政策記錄，及其兒子亨特（Hunter Biden）與中方資本存在聯繫的問題。

此外，特朗普甚至還宣布退出世界衛生組織，因為他認為世衛組織幫助中國掩蓋疫情爆發規模。6月4日，特朗普在接受霍士新聞（Fox news）採訪時又說，他對美中關係目前的發展非常失望，眼下沒有和北京進行雙邊對話的打算。他強調，儘管自己和習近平「關係很好」，但是現在不想和他說話。

從特朗普近期增加攻擊中國的力度看，鼓動美國民眾對中國不滿情緒，依舊是他賺取選民的主要策略。

第二項，重啟經濟，讓股市再次回升。美國前總統競選克林頓（William Clinton）的著名競選標語「笨蛋，是經濟」就道出了美國大選的關鍵。經濟政策和經濟政績一直以來是美國選民衡量候選人是否合格的重要標準。特朗普此前2016年選舉之時就一直批判美國經濟出現的各類問題，並承諾在他上位之後不僅會修復這些問題，還會「讓美國再次偉大」，這也是獲得支持率的一大因素。

自特朗普就任總統之後，他也一直致力在經濟上做出政績，例如減税、讓工業迴流、保持美股強勢等，並時常在公開場合誇耀自己讓美國經濟再次復甦。

美國股市一直以來被稱為是檢驗該國經濟的晴雨表，也是體現特朗普經濟政績的成績單之一。但在3月份時，美國股市10天之內出現了四次熔斷。就連美國股神巴菲特都感歎，他活了89歲，只見過美國5次熔斷。如今，美國10天內4次，如此罕見的現象表明了美國經濟的低迷，這顯然對特朗普的民調是一大威脅。這也是特朗普在美國疫情還未完全控制的情況下如此着急重啟經濟的原因，將美國經濟在經歷疫情後的回升（即使不是V型回升，應該也會比往年同期數據好很多），藉此描述自己的功績，來獲取選民的支持。

第三項，移民問題。此前2016年的大選中，特朗普就在非法移民問題上大作文章，一直宣傳要在任選之後在美墨邊境指出修建一堵牆（build a war）以此阻攔墨西哥的非法移民，他也因此政策獲得了呼聲。從特朗普團隊近期的動向看，移民問題或還是他選舉政策的重要策略之一。據美國有線電視新聞網（CNN）6月9日報道，特朗普政府正準備對合法移民實行另一套限制措施，並提高「政治庇護」和「難民」申請的門檻。

不僅如此，華爾街日報6月12日報道指出，特朗普政府還在考慮一項提議：暫停一系列以就業為基礎的移民簽證，其中包括H-1B高技能簽證，並終止美國前總統奧巴馬（Barack Obama）政府允許H-1B移民的配偶到美工作的規定。特朗普政府的提案顯然是為了取悦美國國內反對移民的聲音，若這些提案實現，即時除了中印移民（申請美國簽證較多的移民國家）之外，不少飽受戰爭之苦的中東難民也會受到較大的影響。

雖然候選人的選舉策略會隨着自身的選情變化而變化，但參考特朗普2016年的選舉「套路」和以上的分析看，特朗普今年的選舉策略應該「萬變不離其中」，還是會延續着這三大方向，自然也不能排除特朗普為了贏得連任，推出各種令人大跌眼鏡、博取眼球的政策可能。