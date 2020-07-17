【New START】中國不應加入美俄核武削減談判　宜推動建立新框架

近日，美國堅持要求中國加入三方軍控談判，令《新削減戰略武器條約》（New START）再度成為國際軍事外交的熱議焦點。 美國和俄羅斯的外交官最近未能就延長2010年的《新削減戰略武器條約》達成一致。這條協議限制美俄兩國可以部署的戰略核彈頭數量，防止世界兩大擁核國之間核軍備競賽的唯一協議。它將於2021年2月到期。 最近一輪的討論於6月22日在維也納舉行。俄羅斯表示，願意按原樣續簽協議，但美國政府一直在拖延，聲稱應該將中國納入談判，中國方面始終拒絕加入。會談將於7月底或8月初重啟。

為什麼美國堅持中國應該加入 New START？又為何遭到中俄雙方的堅決拒絕？本文探討雙方提出的不同論點，並分析這個分歧背後對當前世界秩序的不同願景。

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當今有9個核國家：美國、俄羅斯、法國、中國、英國、印度、巴基斯坦、朝鮮和很可能擁有核武的以色列（以色列對其核能力保持戰略模糊）。根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的數據，截至2020年1月，這些國家總共擁有13,400件核武器。

美國和俄羅斯擁有最大的核武庫：它們合計佔全球核武器的90%，各自擁有約6000枚核武器，其中約1,500枚已部署（現有的New START協議將被部署的彈頭限制在1,550枚）。

換句話說，俄羅斯和美國擁有的核彈頭，是第三和第四大擁核國，也即法國和中國的20倍，兩國各擁有約300枚。其次是英國，擁有215枚彈頭。印度、巴基斯坦、以色列和朝鮮都擁有較小的核武庫。

世界各地的核武庫（SIPRI Yearbook 2020）

考慮到這些數字，我們可以看看美國、俄羅斯和中國提出的不同論點。

美國：「中國正在擴大其核武庫」

按照美國的說法，即使中國的核武器少得多，也應該加入美國與俄羅斯的核武談判，因為中國對核武的野心愈來愈大。美國情報部門表示，中國正在進行秘密核試驗，並預測中國將在未來十年內將核武庫增加一倍，不過沒有為這些說法提供證據。

負責與俄羅斯談判的美國特使比林斯利（Marshall Billingslea）指責中國就其核武器豎起了一道「保密長城」（Great Wall of Secrecy），並補充說，「如果中國尋求成為一個大國......它需要表現得像一個大國」。

China just said it has no intention to participate in trilateral negotiations. It should reconsider. Achieving Great Power status requires behaving with Great Power responsibility. No more Great Wall of Secrecy on its nuclear build-up. Seat waiting for China in Vienna. — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) 2020年6月9日

該避免「從底層開始的核軍備競賽」

比林斯利還表示，不要等中國在與美國和俄羅斯達到戰略核武均勢時才開始談判。對美國來說，等待中國發展武庫後再進行談判，無異於「三方軍備競賽」。

俄羅斯自己也指出，世界上的武器庫存總量愈減少，每個彈頭就愈重要。換句話說，隨着俄羅斯和美國減少其武庫，別的國家較小的武庫就會變得相對更重要。按照這個邏輯，似乎有必要在某個時刻將較小的核國家納入國際條約。

問題是，具體在什麼時刻要進行？是否當一個國家的核武庫達到美國或俄羅斯核武庫的四分之一時？還是一半？三分之二？對這個問題的回答取決於各國對全球裁軍的態度。

全球核武器裁軍

對美國來說，讓較大的擁核國確保較小的擁核國不至於發展過快、破壞力量平衡，是公平的。從全球核防擴散和裁軍的角度來看，這是有道理的：理論上，為了減少核戰的風險，任何核國家的核武庫無論大小都應該被凍結並逐步縮小。但問題是，實際上，這會給美國這樣的擁核國帶來優勢，使其成為世界事實上的「核武警察」。

蘇聯解體後，認為美國是世界和平的仲裁者、是「世界警察」的想法或許其他國家還可以接受，但最近二十年世界政治經濟的深刻變化，尤其是中國在世界舞台上的崛起，已經使這種想法愈來愈受到挑戰。「中國應否加入美俄核武條約」的爭論之關鍵，在於這個協議的性質本身：如果它是冷戰時期遺留下來的雙邊條約，或是在美國和平時期達成的單邊條約，那麼在今天愈發多極化的世界中，它還是否適用？

俄羅斯：「讓中國自己決定......另外，為什麼只提中國？」

俄羅斯負責重新談判 New START 的外交官里亞布科夫（Sergei Ryabkov）曾明確表示：「若問我『我們是否有可能將中國拉到談判桌』，我的回答直截了當：不可能。」

在俄羅斯看來，New START 是兩個大國之間的雙邊條約，美國不能單方面強加核武和平。里亞布科夫也表示，俄羅斯並不反對中國加入，但北京必須同意。

里亞布科夫還指出，美國的盟友英國和法國也是擁核國，其武庫規模與中國相當。如果中國被納入核談判，他們也應該加入。

美國專家自己也間接提出了這個觀點：布魯金斯學會在2016年的一份報告中，認為中國、法國和英國是多極化核武條約「合理」的下一批加入者。

中國：「有什麼可談呢？」

中國拒絕加入最簡單的理由是，其核武庫與美俄的差距使談判無法進行。只要它的核武庫仍然明顯小於俄美兩國，它到底要談判什麼？在這個協議中，中國沒有什麼可贏的，但有很多可輸的。布魯金斯學會軍備控制倡議（Arms Control Initiative）主任和前美國駐俄羅斯和烏克蘭外交官皮弗（Steven Pifer）也認為，美國到目前為止並沒有提出任何能吸引中國加入談判的東西。

7月8日在北京舉行的記者會上，中國外交部軍控司司長傅聰表示，「如果美國說他們想（把自己的核力量）降到中國水平，中國第二天就很樂意參加。但實際上，我們知道這是不可能的。」在中國來看，特朗普政府反感核武削減條約對自身軍事力量的限制，白宮聲稱要將中國納入其中，只是在為退出該協議找理由，將使俄羅斯和美國進入新的軍備競賽。

2.The US and RF each have about 6000 nuclear warheads,above 90% of global total&20 times that of China. China will not join the so-called #TrilateralTalks, which is just a US ploy to create pretext for itself to walk away from #NewSTART. pic.twitter.com/yyIog0ANEC — Fu Cong 傅聪 (@FuCong17) July 8, 2020

相反，按照中國的說法，New START應該作為世界各國的「上限」。一方面限制其他國家發展自己的武庫，與此同時又允許美國和俄羅斯維持更大的武庫，這種霸權思維無疑是「只許州官放火，不許百姓點燈」，並不適用於今天愈發多元的世界秩序。

「沒有時間重新談判」

早在2019年就已經有俄羅斯外交人員指出，任何對協議條款的改變都需要時間的，無法在現有條約到期前重新談判。如果美國真的想重新談判條約，譬如要包括哪些國家，那麼最好是先將現有條約延長一年或更長時間，然後再重新談判。

即將到來的美國總統大選使這一論點更加重要。假如拜登入主白宮，他有可能會選擇原封不動地延長New START（該協議畢竟是由他的前上司奧巴馬簽署）。既然這是俄羅斯所希望的，那麼俄羅斯在美國大選前匆忙走上談判桌的意義也不大。

雖然特朗普政府表示，如果他們沒有得到他們想要的東西，他們可以決定乾脆根本不續簽協議， 但這無疑是美國最親密的盟友最不想見到的局面。據軍控協會（Arms Control Association）報道，6月23日，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，對軍控進行更多監管總是好事，也稱「中國應該參與其中」，但他補充說，「如果就包括中國在內的協議無法達成一致，我認為正確的做法將是延長現有的New START協議。

美國需要放棄霸權思維

根據皮弗的說法，如果美國想限制中國等國的核武發展，它不一定要通過New START來做。它可以與俄羅斯續簽條約，並在另一個協議中和其他擁核國進行談判。

特朗普政府執着於將中國納入這一協議的做法， 暴露一種單極思維，即美國需要監督其他國家的行為。美國因為不信任中國而堅持把它進入條約，這就是一種冷戰的邏輯。New START於2010年簽約，雖然它是冷戰的遺留物，但不一定要用冷戰的思想履行。

我們不再生活在一兩個超級大國主導的世界，相反，世界和平取決於許多新勢力的平衡，如金磚國家（BRICS）、東盟（ASEAN）和中國本身。

鑒於這個日益多極化的世界，美國不能再認為可以單獨決定誰要加入國際條約，誰不用，誰必須受到國際條約的監督，誰可以被信任。

America can’t be the world’s nuclear police, says @Doug_Bandow. https://t.co/TkjwaAdzmJ pic.twitter.com/a3NxiH64tM — Cato Institute (@CatoInstitute) 2016年4月9日

中國需要做更積極的擁核國

毫無疑問，中國當然不應該加入美俄的New START談判。然而，這並不意味着中國的核武計劃可以不受限制。

美國科學家聯合會指出，目前全球在核裁軍方面做得還不夠：「擁核國似乎沒有為核裁軍做規劃，而是計劃在未來無限期地保留龐大的核武庫，且持續增加新的核武器，並增加這種武器在其國家戰略中的作用。」

如果目標是讓世界擺脫核戰爭的巨大風險，那麼所有擁核國都需要堅持更嚴格的裁軍標準。如果美國、俄羅斯、法國、中國、英國皆不受核削減協約的約束，世界沒有什麼可贏的。

如果中國想不辜負其在國際事務中不斷擴大的角色，它可以也應該藉此機會與其他擁核國重啟裁軍討論。傅聰曾表示，中國不會迴避國際核裁軍進程，並準備討論有關降低核風險的問題。但除了一般聲明外，中國尚未表現出限制自身核軍力的意願。如果中國要避免冷戰時代的危險思想，它大可以發揮自己的大國身份，主動呼籲美國、俄羅斯、法國、英國、印度、巴基斯坦、朝鮮等國共同開啟核武削減的規劃，一面摒棄New START這種充斥着霸權主義色彩的冷戰遺留物，一面推動建立更符合當今多元國際秩序的規則。

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