日本新首相誕生　菅義偉是如何走上前台的？

9月14日，永田町的首相官邸的新主人終於確認。

在日本執政黨「自由民主黨」的兩院議員全體會議之後，現任官房長菅義偉在全部535票中取得377票，以多數優勢取勝，成為自民黨新任總裁。並將接替8月28日辭職的安倍晉三，於9月16日成為日本新任首相。這種平滑交替的進程也帶來了一個問題：菅義偉是如何走上前台的？

日本新任首相的爭奪曾是一場充滿雜音的風波，安倍晉三宣布辭職後，幾天的時間內，前幹事長石破茂、自民黨政調會長岸田文雄、防相河野太郎、官房長菅義偉、新冠大臣西村康稔和外相茂木敏充等六人先後表示了出馬意願。但在自民黨內部各派系、家族迅速凝聚共識之後，擁護菅義偉成為下任黨總裁的意見就很快浮出水面。

菅義偉、石破茂和岸田文雄三人的舉止，外界便早已看到日本下一任首腦

的確，菅義偉的上位似乎再次打破了日本政界被世家門閥掌握的歷史，菅義偉只是農戶出身，其學歷可能也只是大學夜校程度，上一位有類似家世和學歷的首相是田中角榮。當這位在自民黨內部長期只以「造王者」身份著稱的政客突然走上前台，一些觀察家不免會驚呼於「菅義偉被低估了」。

但菅義偉的上位可能也不僅僅是他個人能力的體現，其身後各路首腦團結起來，將他推上前台的現狀也不容忽視。因為各派首腦推舉一個沒有家族背景的幹練官僚，渡過非常時期，這在日本政治史上早有過不止一次先例。這也是日本各政治派系、政治家族規避非常時期的常見手段。

譬如在前首相宇野宗佑於1989年因醜聞迅速倒台之後，安倍、河本、竹下三派即公推海部俊樹出馬。在前首相小淵惠三腦溢血2000年失去行為能力期間，自民黨內部五派系首腦「五人組」即在商議後緊急推出了森喜朗，讓其為自民黨撐過了一年的過渡時期，直到小泉純一郎上台。

8月15日後，安倍的健康狀況突然「急轉直下」，點擊看大圖

同理，菅義偉的上位也是各大家族與派系「政治協商」之後的結果。在8月29日，即安倍宣布下野的次日，菅義偉就聯繫了自民黨幹事長二階俊博要求出馬，他這種積極配合的態度與自民黨高層期待平穩過渡的意願可謂一拍即合。

次日，代表麻生家族和自民黨麻生派的麻生太郎就拿出態度，表示支持此人；麻生還對同一派系的河野太郎施加影響，要求其退選並轉而支持菅氏，這一動向顯示出自民黨內的傳統政治家族無意或干預當前大局，這種態度很快也影響到了自民黨的其他家族。

自民黨內七大派閥中，到9月1日時已有細田、麻生、竹下、二階、石原五派人馬支持菅義偉。而五大派閥背後都有各自政治家族的利益關係，這種自民黨高層彼此通氣後得出的妥協也進一步確認了安倍之後的下任首相的實際地位。

此外，經濟問題帶來的實際考驗也讓東京的政治家族們不敢輕易拿政治資本和政治生命冒險。雖然變局之下需要強人或能人出面，但這一切要看個人的奮鬥也要看歷史的進程。因此，東京的政治家族們更不敢輕易拿政治資本和生命冒險一搏。菅義偉這個甘願扮演過渡角色的政客，就滿足了他們的需要。

有情報稱，安倍在9月11日下班後與同僚共飲，其健康狀態又呈現良好一面。圖為2013年時安倍在申奧期間的活動。（Getty）

日本經濟從2019年第四季度以來已經連續三個月負增長，已經進入技術性衰退階段，到2020年7月後，日本民眾的實際薪資也已連續下降5個月，同期日本所有家庭支出較上年同期下降7.6%，跌幅大於市場預期。加之國際市場流動也因疫情受限。面對着日本經濟復甦乏力，內需難以拉動的現狀，日本經濟的轉機已難以轉化為動力。

經濟環境帶來的直觀衝擊也由此塑造了日本此後可能的政治環境。在日本經濟於2020年第二季陷入二戰之後最嚴重的衰退之後，面對新冠疫情對企業的打擊比最初預想的要更大，這使得東京經濟界的訴求正變得簡潔明快：下任首相至少不應讓經濟陷入更深的衰退。

當菅義偉已「誓言將繼續執行安倍的政策」，這種表態恰恰也證明了另一種可能，即未來可能的菅義偉政府只是自民黨領導層決定要渡過非常時期的選擇，而菅義偉本人繼續實施安倍政策的一面，也證明了安倍本人恐怕也只是暫避風頭。外界雖然預感到了新首相的誕生，但他的身後可能仍有着安倍的色彩。