TikTok限期臨近　字節跳動與甲骨文達成的究竟是怎樣的「協議」？

美國總統特朗普（Donald Trump）為中國企業字節跳動旗下的抖音國際版TikTok設置的最後期限——9月20日將至。

9月14日，美國財政部長姆努欽（Steve Mnuchin）接受CNBC採訪時稱，周末美國軟件巨頭甲骨文（Oracle）作為TikTok可信賴的數據安全合規合作伙伴的提案。同時，甲骨文方面也確認，公司已同意成為字節跳動在美國的「受信任的技術供應商」。美國海外投資委員會（CFIUS）預計將在本周內為相關合作項目進行國家安全審查，並對特朗普作出建議。

特朗普要求TikTok在美國被交易後，微軟最先參與了與字節跳動的談判，但9月13日，微軟發表聲明稱： 「字節跳動今天吿知我們，不會向微軟出售TikTok的美國業務」。在拒絕了微軟之後，字節跳動如今與甲骨文達成了合作協議。

目前來看，字節跳動與甲骨文的是次交易已基本確定。值得注意的是，甲骨文並非按照特朗普原意收購TikTok，而是將與字節跳動重組TikTok，成為字節跳動的「數據合規夥伴」，字節跳動也不會向甲骨文出售TikTok的核心算法。除了甲骨文之外，字節跳動的潛在合作伙伴還包括早前尚與微軟聯手的沃爾瑪，消息人士稱，兩者的可能合作主要是在電子商務方面。

圍繞TikTok的博弈正在展開（點擊放大觀看）：

TikTok在過去幾年裏迅速崛起，全球的下載量已經近20億，尤其是在美國，僅2020年6月，其月度活躍用戶總數達到9,100多萬人，而在2018年1月，尚僅有1,100萬美國民眾在使用TikTok。

TikTok背後是龐大的用戶流量和潛在利潤，因此字節跳動掌握着微軟、甲骨文等都想要的「好貨」，它們作為買家也願意開出令字節跳動滿意的價碼。因此，甲骨文與字節跳動目前達成協議是肯定的——就像是8月28日《中國禁止出口限制出口技術目錄》出台前，微軟基本與字節跳動達成協議一樣。

這也就是問題。所謂「令字節跳動滿意的價碼」有其前提，也即特朗普的「勒令」。倘若沒有特朗普強取豪奪式的「字節跳動必須於9月20日期限前出售TikTok美國業務」的政治命令，又何來這一系列新聞？而在特朗普這種政治無賴的前提下，微軟彼時和字節跳動所達成的基本共識便是在不理想的情況中，相對理想的選項。企業終究鮮有與國家政府還價的籌碼和實力。

也因此，中國政府8月28日對其出口限制的調整，便也成了字節跳動的一大助力。那份出口限制清單既是中國本來就需要做的，但也可以被視作是中國政府對特朗普政府的「還價」。

是以，字節跳動和甲骨文「達成協議」並不等於「完成交易」。因為TikTok所關乎的不僅是商業交易，它實為一場政治博弈。如果接下來近一周的時間裏，特朗普不能接受字節跳動「只賣汽車不賣發動機」，現下字節跳動與甲骨文達成的潛在協議，便只能面臨被拒的結局，無外乎便是TikTok退出美國市場至少數月。

這場特朗普掀起的爛攤子，最終該如何收拾結尾，如今又拋回到了特朗普身上。