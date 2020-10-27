美國大選2020｜疫情衝擊下　搖擺州疑加速變藍？

距離美國總統大選日不到10天，特朗普（Donald Trump）和拜登（Joe Biden）的競爭日趨白熱化，圍繞搖擺州的競選活動尤其多。26日，特朗普在賓夕法尼亞州連開三場競選集會；27日，他即將飛赴密歇根州、威斯康星州及內布拉斯加州；28日，他又將在亞利桑那州的兩座城市發表競選演說。

拜登計劃在27日前往喬治亞州，然後29日前往佛羅里達州，此外，他在本周還將飛赴艾奧瓦州和威斯康星州。與此同時，拜登將參加更多的電視節目，通過虛擬方式為自己拉票。

大選臨近，美國新冠病例數也在爬升至前所未有的高位。據約翰斯霍普金斯的統計，截至美東時間10月26日，全美新冠肺炎確診病例超過869萬例。在10月16日至23日這個星期，有15個州增加的病例數超過了新冠大流行以來的任何一個星期。

嚴峻的疫情形勢無疑會是影響搖擺州選情的重要因素。據約翰斯霍普金斯大學的統計，搖擺州在過去的兩周都經歷了新冠疫情的爆發。例如，只擁有佛州三分之一人口的威斯康星州，在過去一周，新增病例數比佛州還要多5,000例，達到了28,000餘例。在過去兩周的新增病例率方面，密歇根州「拔得頭籌」，達到了97%，緊隨其後的是佛州和威州，均為66%。

特朗普在新冠痊愈後，進一步否認疫情嚴重性，對國內疫情管控採取完全放任的態度。（美聯社）

過去的一周，在新冠檢測陽性率方面，威州也是領跑搖擺州，為15.96%，其次是賓州、佛州和亞利桑那州，分別為11.04%，10.25%和9.3%。可以看到，擁有最多選舉人票數的搖擺州佛州，在新增病例率、新冠陽性率方面都在6大搖擺州當中居於領先地位。

在觀察人士看來，新冠疫情就像催化劑，加速了一些搖擺州向藍色政治光譜轉化。

亞利桑那州曾是多年的紅色州。從過去的70年以來，只有在1996年一次投票給民主黨。然而，因為人口結構的變化和新冠疫情的影響，今年被定義為「搖擺州」。

因為特朗普政府疫情防控不力，越來越多的中間選民正在拋棄特朗普，甚至有很多共和黨人轉而支持拜登。曾擔任亞利桑那州第五國會選區的眾議員科爾比（Jim Kolbe），向美國國家廣播新聞（NBC News）說道，「這些轉變是真實的，正是因為新冠疫情危機，人們才會投票反對特朗普。這個問題讓人們清楚地看到特朗普政府和特朗普本人的失敗。」

生活在亞利桑那州首府和最大城市鳳凰城的共和黨策略師考夫林（Chuck Coughlin），更是直接說道，「如果沒有新冠疫情，今年這場艱難的較量就不會發生了。」

9月份，無黨派智庫凱撒家庭基金會（KFF）進行了一份民意調查，結果顯示，在本次大選中，15% 尚未決定的選民最關心的問題就是新冠疫情。

保守派民調公司 CT 集團（CT Group）在9月25日至10月6日期間，在網上進行了一份民意調查。來自佛羅里達州、喬治亞州、密歇根州、北卡羅來納州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州和德州7個州的6,500人參加了這次調查。結果發現，有44%的選民承認特朗普對疫情的處理方式，是他們考慮是否會支持他的其中一個因素；而在上次大選中投票給特朗普的選民中，有56%不打算再投給他。他們表示，特朗普在新冠疫情期間的表現，是他們重新考慮是否支持他的一個主要因素。

調查結果顯示，特朗普處理冠狀疫情的方式，普遍反映了美國民眾對他信心不足的趨勢。