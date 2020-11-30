大麻業福音：在聯邦層面推合法化　拜登政府事在必行？

11月3日，美國大選投票日，亞利桑那（Arizona）、新澤西（New Jersey）、蒙大拿（Montana）和南達科他（South Dakota）四州同步公投，正式通過大麻全面合法化（包括用於醫療、娛樂各種用途）的法案。目前為止，美國現有15個、即近三分一州份，已通過大麻全面合法化。 適逢白宮換屆，現在各界關注的，是拜登新政府在自由派日益壯大的聲勢下，會否在這四年任期內，跟隨鄰國加拿大的步伐，在聯邦層面實現大麻全面合法化？

根據聯邦法律，大麻現時在聯邦層面被定義為一類藥物（Schedule 1 Drug），與LSD、海洛因、搖頭丸和迷幻蘑菇（psilocybin）同級。不過，在州政府層面上，已有不少州份通過了不同程度的大麻合法化法案（有些州全面允許吸食大麻，有些州則僅允許作醫療用）。聯邦政府與州政府的法律不協調，令合法大麻業者和消費者無所適從，造成執法與產業秩序上的混亂。

因此，大麻合法化倡議者，包括民間組織、大麻業者和自由派政客，皆極力遊說聯邦政府在全國層面上實現大麻合法化。

在美國，部分州份已通過大麻全面合法化。但聯邦層面上，大麻依然被定義為不合法的一類藥物。（Getty Images）

倡議者提倡大麻合法化的理據有幾種：第一，他們認為，大麻並沒有如傳統觀念所想般對身體那麼「有害」，過去已有不少專家引述研究報告指出，吸食大麻跟吸煙、喝酒沒多大分別。既然大眾能夠隨街都買得到煙草和酒精，為何大麻不可以呢？

第二，有部分倡議者從現實角度出發，認為根本不能在社會上完全禁絕大麻，因此呼籲政府倒不如摒棄懲罰原則，改而向大麻業者徵收重稅。這不僅可以降低犯罪率，紓緩國內監獄超額收容問題，並且能夠增加政府稅收，一舉兩得。

當然，有關徵稅這一問題，自會牽扯另一個關於黑市大麻的爭議。2018年，加拿大實現全國大麻合法化後，大麻需求量急升，本身以為可以使大麻合法生產業者、經銷商賺個盤滿缽滿。但後來發現，由於政府對合法大麻業者徵收重稅，合法大麻的價格比黑市大麻高出一倍有多。那麼，有很多大麻消費者都去光顧黑市大麻，結果賺得盤滿缽滿是黑市拆家，合法大麻業者反而損失慘重。

大麻合法化牽涉的爭議很廣泛，不只是社會和價值觀的議題，還有商業和政治的考量。（Getty Images）

大麻背後：意識形態的自我調整及角力

鑑於民主黨較開放的意識形態價值觀，過去數年推動大麻地方合法化的州份，主要還是東西岸民主黨主政州份。但11月3日的公投裏面，由共和黨主政的蒙大拿州、南達科他州是通過大麻合法化的其中兩州；同樣屬「深紅州」的密西西比州在這一天亦通過了大麻醫療用合法化。這反映出，近年兩黨對大麻合法化這回事愈來愈開放，被認為較傳統保守的共和黨一方立場也不是想像般「鐵板」一塊。假若共和黨以後繼續把持參議院，大麻合法化議案不一定完全沒有討論空間。

當然，相對來說，共和黨內部仍有不少聲音仍偏向恪守傳統社會價值觀，認為大麻合法化會為其他危害更大的毒品合法化開了個壞先例（西岸的俄勒岡州，在11月3日當日，已公投通過擁有及私人吸食所有毒品非刑事化的法案）。共和黨大佬、參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）就重申，自己反對大麻合法化。

上世紀七十年代，美國政府開展「毒品戰爭」（War on Drugs），大力打擊包括大麻在內的毒品非法交易集團。（Getty Images）

但相對於共和黨主政時期，拜登上場後，黨內自由派要求聯邦層面大麻合法化的訴求聲音，以及所施加的壓力自然更大。特別是拜登副手賀錦麗（Kamala Harris）所代表的自由派聲音，在她即將擔任副總統期間，將會更為增強。

賀錦麗以拜登副手身份競選期間出席美國廣播公司（ABC）的圓桌會議時，曾說過：「現時已沒時間容許我們僅踏出半步了，我們不能（就着大麻合法化）採取漸進主義。」去年，當時作為加州參議員的賀錦麗，將聯邦政府通過大麻合法化的法案排上議程。

雖然在拜登的個人角度而言，他自己不太贊同大麻政策的大幅度轉變，認為應要循序漸進。但是，這裏必需一提的是，其實賀錦麗的大麻政策立場，曾經出現過轉向的。賀錦麗以前在加州擔任檢察官時，就曾增設執法人員大力打擊區內毒品交易，清剿黑市。近幾年踏入立法行政領域，她才慢慢出現態度轉向，對大麻合法化改以歡迎態度。

有大麻合法化倡議示威者手持「不要再有毒品戰爭」的標語。（Getty Images）

殷切的期待

當11月初總統選舉各州結果陸續出爐，拜登勝利的形勢愈趨明朗化後，多間來自鄰國加拿大的大麻製造商，如極光大麻（Aurora Cannabis）、冠軍成長（Canopy Growth）、Tilray的股價急漲，炒起一波大麻概念熱。不少人仍然相信，拜登政府入主白宮，將是大麻產業的福音。

民主黨內少壯自由派的強烈訴求，以及他們手中拿着愈趨膨脹的政治籌碼，促使拜登政府在未來四年，愈加可能在聯邦層面實現大麻全面合法化。立場偏自由派的美國網媒《Vox》更形容──「大麻是2020年大選的真正贏家」。

聯邦層面的大麻合法化進程，相信會是未來四年美國國內熱騰騰的焦點社會議題。（Getty Images）

退一步來想，就算法案可能在參議院內遭到共和黨人阻撓（外界暫時預料共和黨人來屆應可順利取得參議院大多數議席），於未來四年期間未能通過，但相關法案在國會議程的次序，只會被推得愈來愈前，社會輿論施加於行政及立法機關的壓力，也只會愈來愈重。