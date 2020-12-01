給印度疫苗大單　俄羅斯打什麼算盤？

新冠疫情延燒至今，各國已出台第一階段防疫措施，從隔離、宵禁到封城，人類以重創日常商業活動的代價，阻卻病毒的跨界擴散。然而面對日積月累的經濟壓力，空間封禁並非長久之道，在醫學騰飛的今日，人類已能憑藉科學基石形構個體與病毒的屏障，其中既有駐防前線的醫用口罩，更有固守後方的多種疫苗。

而正如階級差異決定個人抗疫資源多寡，國際體系中，各國的醫學發展程度不一，所能投入的研發生產資本亦是高低互見，在疫苗分配等國際建置出台前，病毒攻勢不會停下，各國若欲兼顧人命與經濟需求，只能反求諸己抑或仰賴已有資源的相關國家。故而會有疫初的口罩外交、疫中的呼吸器之爭，以及今日的疫苗版圖戰。

疫情蔓延之初，曾有多國禁止口罩出口。圖為美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）11月23日在菲律賓城市帕賽講話前摘下口罩。（Reuters）

眼下正有57款疫苗位處人體測試階段，並有15種成功進入第3期試驗。根據現有數據，美國輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNtech的疫苗有效率超過90%，美國公司莫德納（Moderna）疫苗也有近95%的有效率，俄羅斯的「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗亦有92%的不俗成績。然而相較於前二者的測試待用，俄羅斯已在8月緊急批准「衛星-V」的使用權，公民皆可面費接種，開響了施用新冠疫苗的全球首槍。

這般舉措雖為俄羅斯招致不少批評，卻無阻其推進態勢。伴隨「衛星-V」在白俄羅斯、印度、阿聯酋與委內瑞拉的第3期試驗進展，俄羅斯又於11月27日正式宣布，將由印度接下每年超過1億劑的「衛星-V」生產訂單，生產線將自2021年起正式運轉，朝着年產5億劑的夢想更進一步。從8月的橫空出世，到11月的在印量產宣言，俄羅斯的疫苗戰既有經濟考慮，更具地緣野望。

輝瑞新冠疫苗公布其高達九成的有效率後，俄羅斯疫苗Sputnik V在兩日後也聲稱其有效率達92%。（AP）

國際份額的重要性

起初，「衛星-V」的光速問世看似僅為挽救失血的疫下經濟。

自3月車臣封閉邊境起，俄羅斯各區漸次出台宵禁、封鎖措施，並輔以高密度的檢測活動，盼能阻卻疫情擴散，截至11月30日，全國已有226.9萬例確診、3.9萬例死亡，其中絕大多數集中在莫斯科（59.9萬例確診）、聖彼得堡（12.2萬例確診）等大城。上述區域被迫強化封鎖力道，國家經濟自然格外慘淡。

在第二季度經濟數據中，唯農業部門有所增長，零售、服務部門皆受重挫，以致第二季度經濟規模整體萎縮8.5%。與此連動的，更有普京（Vladimir Putin）的支持率，其自3月起便一路下跌，直至8月才有所回升。然而秋冬將至的疫情回潮已在湧動，即便 「衛星-V」尚未完成第3期人體實驗，政府仍緊急批准其上市，同時鼓勵教師等公務員在9月開學季前完成接種，顯然已是難承二次封鎖之痛。

新冠疫情肆虐期間，普京支持率一度暴跌。（Getty Images）

而伴隨此後陸續公布的跨國量產計劃，俄羅斯又展現了另一層次的經濟考慮，不僅涵蓋範圍更廣，時間線也更長：進軍新冠疫苗的國際市場。有鑑於疫苗的開發與生產複雜性，此一市場長年失靈，即高需求區域鮮有能力自行製造所需產品，必須仰賴跨國配給。而儘管疫苗研發可由小公司自行完成，批量生產卻勢必為大型製造商所壟斷，價格歧視也由此而生。

截至今日，葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）、賽諾菲巴斯德（Sanofi Pasteur）、輝瑞、默克（Merck）與諾華（Novartis）5大跨國公司掌握了80%的全球疫苗市場版圖，前三者皆有參與此次新冠疫苗的研發進程，並已進入臨床試驗階段。在驚人利潤與市場寡佔的背景下，對尚留前蘇聯科技餘温的俄羅斯而言，若放任時光流逝、放棄開發本國產品，不僅將疫情防控的權柄受予他人，亦將市場份額拱手讓予跨國公司身後的英、美、法、德集團。

故自封鎖施行起，俄羅斯也開始了疫苗研發工程，雖說上市過程操之過急，卻非徒勞。在內部防控上，政府如今已讓醫護、教師等高危人群率先接種，年底前將可生產200萬劑，預計明年全國施用；在國際份額上，一劑「衛星-V」的要價不到10美元，比輝瑞、莫德納更具價格優勢，眼下已有幾十國向俄羅斯提出購買與生產意願，故而會有在印量產的高調宣言。

上述發展，除有經濟意義，更具地緣戰略意涵。

主要疫苗對比。（WHO截圖）

疫苗的地緣意義

自擇定第3期臨床試驗對象起，俄羅斯便有意將疫苗打造為地緣黏合劑。從白俄羅斯、印度、阿聯酋到巴西，與俄羅斯合作進行第3期試驗的國家，多有參與後續的生產與訂購流程。例如巴西便已獲俄承諾，將可訂購5,000萬劑疫苗，即便其總統出於民粹表演需求，曾強烈宣示自己拒打疫苗，卻也未真正棄守疫苗防線。

而印度接下的1億劑訂單更是意義重大。其雖為製藥大國，卻在研發疫苗的賽局中落居下風，面對國內高達942.7萬的確診案例，經濟吶喊同樣沉重，印度血清研究所（SII）尚在研發的「Covishield」顯然緩不濟急，莫迪（Narendra Modi）賴以動員、執政的民粹基礎更有反噬風險。在此脈絡下，戰略伙伴俄羅斯遞來的疫苗訂單與預購額度，堪為慌亂之中的救命稻草，印度自然樂意接下。

印度自身開發緩不濟急，莫迪政權更有遭民粹反噬風險，故而接下俄羅斯遞來的疫苗合作機會。（Twitter@Aditya Raj Kaul）

此外，中國、韓國、沙特、阿根廷、委內瑞拉、墨西哥、埃及、尼泊爾、烏茲別克、哈薩克等，皆分別與俄羅斯達成生產或購買的相關協議。在新冷戰的國際脈絡下，美俄夥伴關係已然希望渺茫，北京的地緣崛起同令莫斯科忌憚，俄羅斯自會有意在非西方世界的中型國家裏，尋求不於中美間積極選邊者，以耕耘地緣關係、維繫全球影響力，且這般親善並不具陣營排他性。

綜觀上述國家，印度、韓國、沙特皆不可能放棄與美交好，更不會停止與歐美合作開發新疫苗。在此背景下，俄羅斯亦深知疫苗僅能做為拉攏的見面禮，無法充作歃血投名狀，故也未提出排他要求。對其而言，能如此迅速開發疫苗並上市，有賴蘇聯遺產支撐；而在今非昔比的國際格局中，疫苗促成的地緣偶合，則隱晦折射後蘇聯時代，俄羅斯隨時而變的大國轉型路。