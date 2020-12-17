特朗普7月內部郵件曝光　科學顧問遊說「讓孩童與年輕人染疫」

特朗普政府科學顧問四處遊說「群體免疫」，讓人們迅速感染新冠！美國政治家網站今天曝光了內部郵件，內容令人瞠目結舌。

今年7月3日，美國衛生部負責公共事務的助理部長卡普托（Michael Caputo）的科學顧問亞歷山大（Paul Alexander）寫給衛生部的高級官員一封郵件：「最重要的是,如果病毒現在更具傳染性，誰在乎呢？如果病毒讓更多年輕人感染，誰在乎呢？更多的測試就會發現更多的感染者人群，誰真正在乎這個？我們需要作出明智的決定，保護老人和老人院，我們的生活必須繼續。」

7月4日，普托（Michael Caputo）的科學顧問亞歷山大（Paul Alexander）給他的老闆和六名衛生部高級官員寫了封郵件：「真的沒有其他辦法，我們需要建立群體免疫，讓非高風險的人群暴露在病毒中。嬰兒、孩子、青少年、年輕人、沒有其它病症的中年人，他們的風險微乎其微，我們利用他們來建立群體免疫，我們想讓他們感染新冠。」

7月24日，亞歷山大寫郵件給美國食品與藥物管理局FDA局長哈恩（Stephen Hahn），還有自己的老闆卡普托和另外八名政府高級官員：「最好的辦法可能是我們完全開放，讓病毒湧進來，讓孩子和年輕人感染病毒，以此來獲得自然免疫力」， 「現在新冠病例上升是因為測試增加了，同時也是很多地區放寬了限制，不嚴格遵循社交距離。我們一直都知道放寬限制病例就會增加，問題在於哪種病例？」

而卡普托的回應是：如何證明這是真的？

亞歷山大回信中，補充了一些數據，包括Quanta雜誌的一篇介紹群體免疫的文章。他說：我不想讓自己看起來像瘋子，如果群體免疫是可行的，為什麼不考慮呢？

7月27號， 亞歷山大寫給美國疾控中心老大羅德菲爾德（Robert Redfield），認為美國大學應該保持開放，允許病毒傳播。他在郵件中寫到：「我們實際上擁有最強大的武器，健康的年輕人，兒童、青年人，我們應該迅速讓他們感染，四處傳播，形成免疫力，再幫助病毒停止傳播。」

看到這裏，大家一定在想：這位亞歷山大是誰？

亞歷山大在加拿大麥克馬斯特大學獲得流行病學學士學位，在牛津獲得碩士學位，2015年在麥克馬斯特大學獲得博士學位，並擔任助理教授。2017年到2019年，亞歷山大受聘於美國傳染病學會，專門從事系統評價，並制定了一些臨床實踐指南。

前特朗普政治顧問、衛生部發言人卡普託（Michael Caputo）2017年7月出席參議院情報委員會閉門會議。（Getty）

這些經歷就可以當上美國衛生部的高級顧問嗎？當然不是。亞歷山大與卡普托相識多年，是卡普托的脫口秀節目常客。所以順理成章，今年三月在卡普托被任命為衛生部助理部長後，亞歷山大成為了卡普托的第一副手。卡普托主要負責衛生部的宣傳工作。卡普托曾經說過，特朗普打電話告訴他要把專業知識帶到新崗位，於是他在結束與特朗普的通話後，第一個電話就打給了亞歷山大。

政治家網站引述政府官員的消息說，他們認為亞歷山大提出的這些建議是得到了白宮支持的。美國疾控中心的前幕僚長邁克高恩（Kyle McGowan）說，亞歷山大代表了卡普托，他的言論就是卡普托的想法。

不過亞歷山大在9月離職，衛生部官員表示，在他任期內，經常被衛生部的其他官員孤立。他的言論對政策影響為零！前疾控中心幕僚長麥克高恩還透露，亞歷山大阻礙美國政府每周發佈新冠死亡病例，甚至想更改報告，簡直令人憤怒！

今年3月，紐約市因防疫封鎖部分街道。（Getty）

衛生部發言人今天也不得不在一份聲明中澄清：亞歷山大的郵件絕對不對衛生部的戰略構成任何影響，他只是衛生部的臨時高級顧問，並且已經不再受僱於衛生部。而美國衛生部長阿扎爾曾經明確告訴國會：群體免疫不是美國政府抗擊新冠的政策。

為何「群體免疫」既不道德也不可行

自新冠疫情暴發以來，「群體免疫」這一概念被一再提及，聯合國網站上是這樣解釋群體免疫的：這是指在社區中有很高比例的人對某一種疾病產生免疫反應（通過接種疫苗或患病)，使得這種疾病不太可能在人與人之間傳播。在「群體免疫」狀態下，即使是沒有接種疫苗的人也可以得到一些保護，因為這種疾病在社區內傳播的機會很小。

10月4日，受到白宮青睞的三位科學家聯合起草了一份《大巴靈頓宣言》（Great Barrington Declaration）的請願書。

核心主張是：當局應該允許新冠病毒在健康的年輕人中傳播，同時保護老年人和弱勢群體。《宣言》發表後掀起軒然大波，大多數的科學家認為「群體免疫」是要在接種疫苗之後、在民眾產生了抗體的基礎上得以實現。如今在疫苗尚未面世之時，貿然推廣這種做法，將會讓感染新冠的人數大幅增加，等於是在將更多的人送上死亡線。

世衛組織總幹事譚德塞曾表示，世衛組織不認同「群體免疫」的方法。譚德塞說：「在公共衛生史上，群體免疫從未被用作應對一般傳染病暴發的策略，更不用說應對一場全球大流行疫情。這在科學和倫理上都存在問題。‎」

世衛組織總幹事譚德塞曾表示，世衛組織不認同「群體免疫」的方法。（Getty）

政治家網站公佈的這些郵件來自美國國會眾議院新冠小組對衛生部的調查。新冠小組委員會主席克萊本（Jim Clyburn）說特朗普政府在大選結束後才公佈這些郵件，而疾控中心主任羅德菲爾德曾告訴員工刪除這些郵件。對此，克萊本表示國會將要求羅德菲爾德在國會作證。

克萊本今天在一份聲明中表示：亞歷山大的郵件顯示出政治官員干預新冠疫情的不良模式。隨着疫情在全國蔓延，這些官員居然說：「誰在乎？」「我們想讓他們感染」。他們在私下承認，其實他們一直都知道特朗普現行的新冠政策會導致新冠患者數量上升，他們企圖把病毒傳播的責任歸咎於科學家們。

「群體免疫‎」真的要來了?

前面說到，群體免疫有兩種方式，自然免疫和疫苗。而美國疫苗已經在這周發出了290萬劑，並且在今年會實現數千萬劑。美國的抗疫隊長福奇預測，到明年春末或者夏末，美國可能實現群體免疫的初期階段，如果真的成為現實，那美國就真的開始扭轉局面了。

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）6月26日在新聞發布會上講話。（Getty）

福奇說需要至少一半以上的美國人接種疫苗才會看到效果，而要真的實現群體免疫，需要75%-85%的人接種疫苗。像小兒麻痹症和麻疹就是典型的例子。

按照目前美國發放疫苗的計劃，明年3-4月，疫苗基本上對公眾開始普及。美國衛生部的目標是在六月以前，所有想要接種疫苗的人都能夠接種。如果按照這個速度，美國可以在2021年底實現真正的群體免疫。

但福奇的預測是最樂觀的情況。就在昨天，《紐約時報》報道說一名接種了新冠疫苗的阿拉斯加醫務工作者在10分鐘後就出現了嚴重的過敏反應：皮疹、呼吸急促、心率加快。在注射類固醇和腎上腺素後，她的症狀減輕了，不過後來醫生在停止藥物後，她的過敏反應又出現了。這位患者之後被送進了重症監護室ICU。

輝瑞和BioNTech研發的疫苗在44,000名志願者的臨床試驗中，有效性是95%，但阿拉斯加的這起事件加劇了人們對於疫苗副作用的擔憂。如果這樣的案例繼續出現，美國指望2021年年底實現群體免疫的目標恐怕都難以實現。