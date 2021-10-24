【渣馬2021．圖輯】時隔兩年再辦體育盛事　捱過困難才能抵達終點

「渣打馬拉松」去年因新冠肺炎疫情停辦一屆，今年成功復辦，但舉行日子由年頭改為年尾，所以實際上今屆渣馬是相隔了超過兩年才回歸。

今年缺少來自海外的跑手，是一場「本地薑」之戰。18,500名參賽者出戰馬拉松、半馬拉松及10公里三個組別的賽事。兩年以來首個大型公眾體育活動，大會規定參賽者需完成接種兩劑疫苗、賽前接受核酸檢測。

今屆同時是《港區國安法》實施後首場渣馬，警方出動2,000警力嚴陣以待。大會早前一度指「香港加油」等標語無問題，但其後兩度發聲明，強調運動不應加入政治元素；今日多名跑手疑因運動服印有「香港」及「加油」等字眼，被要求換衫才能參賽。

攝影：李澤彤、張浩維、盧翊銘

圖片編輯：蘇煒然

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