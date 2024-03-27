復活節清明節長假︱深圳公布出入境預測高峰期　即睇三大出行貼士

復活節長假即將來臨，加上下星期的清明節，不少香港市民將北上旅遊消費。深圳市政府口岸辦公室在27日（周三）發文稱，本次兩個假期期間，預計約有950萬人次經深港陸路口岸通關，還透露出入境預測高峰期，好讓旅客避開繁忙時段。



深圳市政府口岸辦公室稱，經深港雙方口岸相關單位預判，3月29日（星期五）為深圳入境高峰期（即由港抵深旅客較多），約為60.10萬人次。

4月1日（星期一）為香港入境高峰期（即由深抵港旅客較多），約為58.90萬人次。

當局又建議旅客按需要關注微信公眾號「深圳口岸發布」及微信小程序「i口岸」 ，通關更便捷。（「深圳口岸發布」）

當局又建議旅客按需要關注微信公眾號「深圳口岸發布」及微信小程序「i口岸」 ，通關更便捷，並提供3個方便出行的貼士，包括：

一鍵預約停車

目前各口岸社會停車場已實行全面預約，在「深圳口岸發布」微信公眾號和「i口岸」微信小程序可實現一鍵預約停車。您就可以毫無顧慮地駛向口岸，再也不用擔心停車難的問題，讓您的旅途從起點開始就變得輕鬆愉快。

掃碼乘車無須切換

「i口岸」小程序首頁左上方，有深圳乘車碼和香港乘車碼按鈕，無須切換。

「i口岸」小程序首頁左上方，有深圳乘車碼和香港乘車碼按鈕，無須切換。（「深圳口岸發布」）

探遊深港一鍵導航

各口岸周邊貨幣兌換點、失物招領、特殊旅客通關預約。在「i口岸」的走進深港版塊，吃喝玩樂文旅預約一鍵可達。