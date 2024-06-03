顏色鮮艷細細隻　澳門女攜90隻吸血鬼蟹闖關　拱北入境內地被截查

據中國海關總署「海關發布」今日（6月3日）消息，近日，拱北海關所屬的閘口海關從入境內地通道截查一名澳門女子，經查其違規攜帶的90只活體蟹，為6種吸血鬼蟹屬動物。



消息稱，5月10日15時左右，澳門女子梁某經拱北口岸旅檢大廳海關「無申報通道」進境。現場關員對其手袋進行檢查時，發現里面裝有三件利用食品袋包裹的可疑物品，且晃動時發出異響。關員進一步檢查發現，三個包裝袋內均裝有多個透明塑料盒，每個盒中各裝有一只小型活體蟹，品種各異且顏色鮮艷。經清點，數量共有90只。

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經拱北海關技術中心鑒定，該批活體蟹屬於吸血鬼蟹屬的6個物種，分別為香蕉吸血鬼蟹28只、白手幽靈吸血鬼蟹20只、番茄吸血鬼蟹13只、紫色吸血鬼蟹13只、彩虹吸血鬼蟹10只、橙色吸血鬼蟹6只。吸血鬼蟹又稱惡魔蟹，原產於印度、東南亞等地區，是一種有著鮮艷體色的小型蟹類，體長不超過3厘米。在中國沒有天然分布，屬外來物種。

海關提醒表示，根據《生物安全法》和《進出境動植物檢疫法》及其實施條例等法律法規，未經批准，不得擅自引進外來物種，禁止攜帶、寄遞活體動物進境。違反規定的，海關將依法追究法律責任。