大腿藏3隻龜　黑衣女蓮塘口岸入境內地被截　走私瀕危赫曼陸龜

據中國海關總署官方帳號「海關發布」消息，近日深圳蓮塘海關在旅檢入境內地渠道查獲一名旅客人身藏匿的3只活體龜，經鑑定均為赫曼陸龜（Testudo hermanni）屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II列明物種。



蓮塘口岸海關從入境內地女子身上查獲3隻陸龜。（海關發布）

在經過安檢閘口時，蓮塘海關關員發現一名身穿黑色上衣的女性旅客衣著臃腫、腳步匆忙，遂對其進行攔截檢查。經檢查，在其左右大腿處查獲綁藏的活體龜3只。

海關提醒，根據《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》第七條，以藏匿、偽裝、瞞報、偽報或者其他方式逃避海關監管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止或者限制進出境的貨物、物品或者依法應當繳納稅款的貨物、物品進出境的是走私行為，將被追究法律責任。