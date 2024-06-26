滑雪MMA｜港男港女碰撞變互毆拒和解　雙雙被行政拘留將上訴法院

6月25日，有香港女生在小紅書發文稱，在廣州融創滑雪場（廣融）滑雪時被同是來自香港的雪友撞傷，並與3名港男發生衝突。被撞女事主稱，期間撞人港男出言不遜稱「X你老母做雞啦你」點燃她的怒火，便將對方壓在雪地狂毆。影片在內地各滑雪圈中流傳，引發熱議。



警察趕到後，確定相撞責任為該男生從後方撞向女生，不過該男生仍不認可賠償，要求以被毆打為由刑事立案。被撞香港女事主告訴《香港01》，事發後，她和撞人港男一齊被行政拘留24小時，「剛剛從警察局出來」。女事主表示，「男子以我毆打他為由索要5000賠償，我不接受調解，雙方被強制行政拘留，我罰款了500元（人民幣，下同），撞人男子罰款200元。」



網傳影片中，穿著白色雪服的長髮女生還未脫下雪板，便將黑色雪服的男生壓在雪地上，並拿出手機欲拍下男生的樣子，男生一直躲閃。周圍還有雪友圍觀，一名身穿棕黃色雪服的男生拿出手機拍下二人糾紛。在其他雪友拍攝的影片中，該女生向雪場工作人員控訴「他撞倒我」。

事後，被撞港女在小紅書發文稱，撞人的是黑色雪服的男生，旁邊的是他朋友。「下午3點在雪道上，黑衣男從後方撞向我，第一時間我檢查了雪板跟自身情況，對方在我雪板上劃了一條15釐米的超大劃痕，且板刃撞到我的膝蓋內側。」

被撞女生稱，撞人男生不僅沒有道歉，且態度輕佻不願賠償。涉事女生拉住男生，表示要報警處理。但撞人男生與朋友用粵語對話稱，不可能賠償。令被撞女生憤怒的是，撞人男生還態度惡劣爆粗口「X你老母做雞啦你」，因此便出現了網傳影片中的一幕。

警察趕到後，確定相撞責任為該男生從後方撞向女生，不過該男生仍不認可賠償，要求以被毆打為由刑事立案。

港男港女雙雙行政拘留

6月26日，被撞香港女生告訴《香港01》，她和撞人港男一齊被行政拘留24小時，「剛剛從警察局出來」。女生表示，「男子以我毆打他為由索要5000賠償，我不接受調解，雙方被強制行政拘留，我罰款了500元（人民幣，下同），撞人男子罰款200元。」

此外，該女生還稱，撞人男子被立案拘留是因對方辱罵她，「撞人男子的朋友給警察提供了這個影片，他是因為這句話被立案拘留的。」

女事主出示兩人報警後的受案回執。（受訪者提供）

至於二人傷情，該女生表示，廣州警方帶撞人男子做傷情鑑定，但連輕微傷害都不構成；她本人雖沒有嚴重外傷，但被撞部位還是很疼。此外的其他糾紛賠償，警方則表示需上訴法院。