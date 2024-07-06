梅龍高鐵全線聯調聯試　料9月開通　深圳香港至梅州縮至約1.5小時

梅龍高鐵（梅州至龍川）全線聯調聯試工作日前正式啟動，按照項目初定工期，預計9月底具備開通條件。屆時，從深圳、香港坐高鐵到梅州只需1.5小時。



梅龍高鐵正線全長93.982公里，設計行車速度350公里/小時。（掌上梅州）

梅龍高鐵正線全長93.982公里，設計行車速度350公里/小時，途經梅州、河源，共設4個車站，梅州西站、龍川西站為既有車站，興寧南站、五華站為新建車站，是首條由廣東省全額投資建設的高速鐵路，是粵東地區連接華中、華北地區的高速客運通道組成部分，是支撐粵東地區融入粵港澳大灣區的重要基礎設施。

同時，該線路也是福建龍岩經梅州至龍川鐵路項目（龍龍高鐵）的一部分，是長三角經海西經濟區聯系珠三角地區的重要通道。

廣鐵集團深圳工程建設指揮部指揮長丁健介紹，「梅龍高鐵沿線地形地貌、地質條件覆雜複雜，全線橋隧比達到83.73%。其中，正線橋樑92座，隧道52座，路基15.293公里，重難點控制工程有何公塘隧道、梅興亭隧道、徑紙隧道、下黃田隧道、東江特大橋。」

梅龍高鐵共設4個車站，其中兩座是新建設車站。據介紹，梅龍高鐵自梅汕高鐵梅州西站引出，沿途經過梅州市梅縣區、興寧市、五華縣和河源市龍川縣，終至贛深高鐵龍川西站。

梅龍高鐵線路圖。（深圳新聞網）

目前，深圳到梅州西站的火車，用時大約在180分鐘。而梅龍高鐵建成後，與贛深、梅汕高鐵銜接，可實現梅州市與廣州市、深圳市間最快90分鐘通達。