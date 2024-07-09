褲袋綁藏104條色彩斑斕活體蛇　男子福田口岸入境內地被截查

海關總署微信公眾號「海關發布」披露，近期一名男子經福田口岸入境內地時，違規攜帶104條活體蛇被截查。



日前，一名男性旅客經福田口岸旅檢大廳「無申報通道」入境內地，被內地海關關員攔截檢查。經查，海關關員發現該旅客所穿褲子口袋內裝有使用膠帶密封的束繩帆布袋6個，拆開後發現每個袋內均裝有多條色彩斑斕、形態各異的活體蛇。經清點，共計104條。

男子入境內地時，在褲袋內綁藏104條活體蛇被查。（海關發布）

男子入境內地時，在褲袋內綁藏104條活體蛇被查。（海關發布）

經鑒定，104條活體蛇包括牛奶蛇、西部豬鼻蛇、玉米錦蛇、德州鼠蛇、牛蛇等5種，其中牛奶蛇、西部豬鼻蛇、玉米錦蛇、牛蛇屬於外來物種。

內地海關部門提醒，根據《中華人民共和國生物安全法》和《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》及其實施條例等法律法規，未經批准，不得擅自引進外來物種，禁止攜帶、寄遞活體動植物進境。違反規定的，海關將依法追究法律責任。