深圳地鐵11號線二期雙線軌通　料2025年營運　串聯福田羅湖等6區

深圳地鐵11號線二期雙線實現「軌通」，預計2025年建成通車。屆時，深圳地鐵11號線將串聯起寶安、南山、福田、羅湖、龍崗、坪山6個區。



深圳地鐵11號線二期線路圖。（網上圖片）

近日，隨着「中大八院站—華強南站」區間，最後一對鋼軌接頭順利焊接完成，深圳地鐵11號線二期雙線實現「軌通」，為後續聯調聯試奠定了基礎

深圳地鐵11號線二期起於崗廈北站（不含），主要沿深南大道、福華路、南園路、埔尾路、金華街敷設，止於紅嶺南站，線路全長約4.39公里，共設3站3區間，另含11號線機場北停車場改擴建工程。

未來深圳地鐵11號線將在紅嶺南站與9號線換乘，華強南站與7號線換乘，崗廈北站與2號線、10號線、14號線換乘。

深圳地鐵11號線二期雙線實現「軌通」。（深圳地鐵）

深圳地鐵11號線二期鋪軌全長約9.7公里，全部採用裝配式預制板道床，採用工廠化生產、現場機械化施工，應用了地鐵軌行區主動安全智慧管控架構，為鋪設內實外美的道床結構和舒適平順的軌道線路提供了有力保障。

目前，深圳地鐵11號線二期工程常規機電安裝工作已全面展開，公共區裝修正在啟動，系統工程有序推進中。深圳地鐵11號線二期建成通車後，將進一步滿足深圳東西向發展主軸中心間快速通達的需要，串聯起西部寶安區、南山區與東部羅湖區，實現城市主次中心的快速連接。