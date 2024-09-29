深圳小梅沙海洋世界國慶登場　必看全國最大圓柱魚缸+游水機甲鯊

有「東方夏威夷」之稱的深圳小梅沙，於10月1日（國慶日）迎來深圳最大型海洋主題公園「小梅沙海洋世界」試業。園區佔地6萬平方米，水體量達到4萬立方米，設5大區域，展出逾200多種稀有物種，熱帶極地的應有盡有，當中還加入大量科技元素，極具視覺震撼，塑造知識與夢幻兼備的海洋主題樂園。



五大主題區 北極熊、白鯨等200種稀有物種

小梅沙海濱地區，自2019年開始進行翻新工程，打造國際級渡假式旅遊區。小梅沙海濱公園和美高梅酒店已於今年5月開幕，而另一亮點，深圳最大的海洋主題公園「小梅沙海洋世界」將於今個國慶日起試業，試業期間成人門票可享近85折優惠，絕對是年青人與一家大小的好去處。

深圳小梅沙海洋世界（右）位於小梅沙東側，共有三層，外型設計靈感取自海洋中的「鸚鵡螺」，透過科技融合與多元智慧，呈現海洋與極地世界的奧秘。左為深圳美高梅酒店，與小梅沙海洋世界同是深圳打造的小梅沙海濱旅遊區。（視覺中國）

全新的小梅沙海洋世界設有5大主題區，擁有逾200種珍貴稀有的海洋生物。展區包括極地館、熱帶館、鯨豚館、海獅混養池及青藍洞大廳。在極地館內，能夠近距離看到極地世界中的北極熊、海豹和企鵝，讓人彷彿置身於冰雪世界。走進熱帶館，則一秒穿越到熱帶海洋，欣賞五彩斑爛的海洋生物天堂，欣賞鯊魚的英姿、鰩魚的珍稀，與水母的優雅。

全國最大圓柱水族缸 數十萬沙甸魚上演海洋奇觀

在青藍洞大廳，設有全國最大型的圓柱形水族缸，數十萬沙甸魚上演壯觀懾人的360°全景「沙甸魚風暴」，是不容錯過海洋奇觀！

深圳小梅沙海洋世界有全國最大圓柱水族缸，數十萬沙甸魚蔟擁一團，非常壯觀。（小梅沙官方視頻 )

深圳小梅沙海洋世界有全國最大圓柱水族缸，數十萬沙甸魚蔟擁一團，非常壯觀。（小梅沙官方視頻 )

在鯨豚館內，能夠聽到海豚音四重奏表演、白鯨在華爾茲圓舞曲中跳舞，叫人大開眼界。海獅混養館中，海獅在水下王國的生活呈現眼前，在水面上與人的幽默互動，讓人忍俊不禁，笑聲不斷。

仿真機甲鯨鯊 與美人魚水中共舞

小梅沙海洋世界在科技方面下足功夫，利用人工智能交互、AI知識圖譜、VR/AR互動、裸眼3D、激光投影等17項技術，與傳統生物一起和諧互動，呈現有如電影般的視覺效果，釋放豐富的海洋知識，令人看得着迷。

利用仿真技術製成的機甲鯨鯊，與美人魚水中的互動，是必看的表演。（小梅沙官方影片）

必看的還有機甲鯨鯊。憑藉卓越的仿真技術與一系列尖端科技，一條身穿軍裝的機甲鯨鯊在水中游走，模擬真實鯨鯊的生活姿態，栩栩如生。機甲鯨鯊還與真人扮演的美人魚在水中互動，呈現優美的肢體動作，為遊客帶來一場前所未有的海洋夢幻之旅。

國內首創360°青藍洞投影秀 魚缸面說故事

國內首創360°青藍洞帷幕，以多媒體技術上演青藍洞投影秀，傳統生物融合現代高科技，上演《敖寶敖仔化龍記》海洋故事，虛實相間，讓觀眾領略海洋的深邃與神秘，帶來震撼的視覺享受。

在全國最大的圓型水族缸外是高科技的帷幕，能夠瞬間變成投影器，上演海洋故事，名為青藍洞投影秀，單看場景已震撼非常。（圖片來源：深圳發布）

踏入極地主題的飛行戲院，遊客可以搭乘先進的飛行座椅，穿梭在極地動物之間。隨着影片情節的推進，座椅會有上升、俯衝、穿梭、滑翔，震動、吹風等效果，遊客彷彿置身於廣袤的極地上空，享受真實飛翔的快感。

深圳小梅沙海洋世界也有體驗極地探索的遊戲，十分吸引。（深圳發布）

小梅沙海洋世界遊客中心的外牆上有一面超大LED螢幕，採用裸眼3D技術為遊客講述海洋故事，又是一場震撼眼球的體驗。

遊玩完後， 在展示服務中心可以一站式選購精美禮品，二、三樓則設有海洋主題的中西餐廳，提供多種海洋特色主題餐飲。此外，這裏還是一個海洋世界的科普天地，一、二樓的動物研究服務中心，設有海洋動物暫養池及所需的實驗室、醫療室、孵化室、化驗室、檢查室等，用於海洋研究團隊交流、科普研學等，是海洋發燒友的秘密花園。

深圳小梅沙海洋世界內的布置充滿科技元素，滿足五官享受。（小梅沙官方視頻）

喜歡海洋世界的你，一定不要錯過這個深圳最大的海洋主題公園了。

小梅沙海洋世界

地址：鹽田區鹽葵路小梅沙段39段

交通：地鐵2號/8號線小梅沙站A出口直達

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