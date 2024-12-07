老廣人的回憶！廣州南湖樂園將於2025年1月回歸

12月2日，由全國省級旅遊集團聯盟主辦、廣東旅控集團承辦的2024年全國省級旅遊集團聯盟年會在廣州白天鵝賓館舉行。會上，聯盟《關於推動文旅產業高質量發展 服務美好生活的倡議》正式發布。



本文獲《羊城晚報》。



「星紀世界·南湖樂園」效果圖。

記者從年會上瞭解到，由廣東旅控集團投資5億元更新改造、文旅+科技融合、自主研發的「星紀世界·南湖樂園」將於本月底進入試運營，2025年1月正式開園。

據廣東旅控集團黨委書記、董事長郭大傑介紹，「星紀世界·南湖樂園」（原廣東南湖遊樂園，以下簡稱「南湖樂園」）自1984年起籌建，1985年底完工並於同年9月28日正式開園，是華南第一批主題樂園，與東方樂園、世界奇觀、航天奇觀在上世紀共同組成「廣州四大樂園」，承載了無數老廣的美好記憶。

2020年，廣東旅控集團啟動新一輪的南湖樂園升級改造，於2023年起列為廣東省重點建設項目。2022年10月31日，南湖樂園正式閉園暫別市場。

2020年，廣東旅控集團啟動新一輪的南湖樂園升級改造，於2023年起列為廣東省重點建設項目。2022年10月31日，南湖樂園正式閉園暫別市場。2023年7月1日，南湖樂園改造項目正式開工，將於近日煥新啓航，向公眾開放。

據了解，南湖樂園改造後更名為「星紀世界·南湖樂園」，新樂園取消「游」字，意在打破傳統主題樂園模式，以科幻故事為基底，打造充滿互動的情境式遊樂體驗。樂園一期開放區域15萬平方米，將是國內首個RPG（角色扮演遊戲）科幻主題樂園，力爭成為年輕人沈浸式體驗科幻的最佳目的地。