港人北上購物陸路口岸也可退稅　文錦渡將成深圳首個離境退稅試點

據深圳口岸發布消息，深圳首個離境退稅陸路口岸試點即將在文錦渡口岸啟用。據悉，文錦渡口岸離境退稅試點位於聯檢樓二樓出境大廳西南角，占地12.39 ㎡，目前正在緊鑼密鼓的建設中，主體裝修工作已基本完成。



口岸發布表示，文錦渡口岸離境退稅試點集海關驗核、銀行退稅業務功能於一體。旅客可在完成海關查驗後，在這完成所有必要的退稅流程。這里將便利更多離境旅客辦理退稅業務，提升旅客購物體驗，增強該片區商業吸引力。

目前，深圳已開通了寶安國際機場和蛇口郵輪母港兩個離境退稅點，但絕大多數旅客選擇陸路口岸出入境，離境退稅佈局與實際客流分布存在明顯不均衡，亟需將離境退稅服務延伸至陸路口岸，因此本次啟用文錦渡口岸離境退稅試點是對當前深圳離境退稅口岸佈局的重大嘗試。

文錦渡離境退稅試點正在準備中。（深圳口岸發布）

文錦渡口岸。（視覺中國）

離境退稅政策：境外旅客在離境口岸離境時，持有效證件，即可對其在退稅商店購物的退稅物品退還增值稅。



退稅對象：在內地連續居住不超過183天的外國人和港澳台同胞。



退稅物品：是指由境外旅客本人在退稅商店購買且符合退稅條件的個人物品。



市口岸辦口岸資產監管處三級調研員劉玉芳表示，文錦渡口岸離境退稅試點的啟用將在一定程度上避免中國香港的旅客出境時回到寶安國際機場與蛇口郵輪母港進行離境退稅，降低旅客出行成本，提升旅客的消費意願。面對文錦渡口岸即將迎來的旅客增長的情況，市口岸辦將積極部署，多措並舉，統籌做好通關保障和應急指揮工作，確保口岸旅客安全、高效、舒適、順暢通關。