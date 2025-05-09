颮線攜風雨侵襲廣東多地　珠三角料將有大暴雨　伴最高12級陣風

廣東多地遭遇暴雨侵襲，據中國天氣網報道，今天（5月9日）白天為最強降水時段，當中，珠江三角洲等地局部有大暴雨，降水過程中伴有颮線，局地瞬時陣風可達12級左右。



受颮線影響，昨天（5月8日）夜間到今天早晨，韶關、清遠和珠江三角洲北部市縣出現大到暴雨，局地大暴雨，並有8-9級、局地10-11級的雷暴大風。

廣東省氣象台預計，今天，粵北偏南市縣、珠江三角洲和粵西偏北市縣有大雨到暴雨，局部大暴雨，降雨時伴有8-10級，局地12級左右的雷雨大風、局地小冰雹、局地龍捲風等強對流天氣。

天氣雷達回波圖上的颮線。（南方+）

明天（5月10日），廣東中南部市縣有中到大雨，局部暴雨或大暴雨，雷雨時伴有6-8級短時大風，其他市縣中到大雨轉分散陣雨。後天（5月11日），粵西市縣分散陣雨轉多雲，其他市縣陰天轉晴天。

氣象專家表示，今次強降雨天氣雨勢猛烈，需防範強降水導致的山洪、泥石流、滑坡、崩塌等災害，同時需警惕水位上漲引發的中小河流洪水，並注意防禦短時強降水引發的城鄉積澇災害。

公開資料顯示，颮線也稱不穩定線或氣壓湧升線，是一種範圍較小、生命史較短的氣壓和風的不連續線，它來臨時會出現風向突變、風力急增、氣壓猛升、氣溫驟降等強天氣現象。