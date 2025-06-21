廣州荔枝6月下旬12萬噸上市！還可以去200家農場現場採摘

夏至將至，廣州荔枝季到了！今年廣州荔枝產量預計12萬噸，其中桂味、糯米糍、仙進奉、井崗紅糯、流溪紅荔等中晚熟優質品種佔比近七成，將於6月下旬大量上市。



6月19日，廣州市農業農村局發佈「廣州荔枝賞味圖」，打造全城荔枝資源的「一站式導航」，市民掃碼還能查詢到14條主題採摘路線。



今年廣州荔枝產量預計12萬噸。（羊城晚報）

廣州荔枝為何好？

荔枝界有句行話：世界荔枝看中國，中國荔枝看廣東，好吃荔枝在廣州。為什麼說好吃荔枝在廣州？原國家荔枝龍眼產業技術體系首席科學家、華南農業大學教授陳厚彬從科學角度給出瞭解讀：「廣州荔枝盡享天時地利。」

據陳厚彬介紹，廣州地處北回歸線上，廣州荔即「夏至荔」，荔枝果實發育期盡享日光照射，山地和樹冠四面均勻享受陽光，各個方位荔果均同等地高品質發育。同時，廣州地處珠江三角洲，沖積土壤肥沃深厚，荔枝有著天然而豐富的營養供給。高品質的土壤和生態水平，確保了廣州荔枝的最好滋味。

廣州地處北回歸線上，廣州荔即「夏至荔」，荔枝果實發育期盡享日光照射，山地和樹冠四面均勻享受陽光，各個方位荔果均同等地高品質發育。（廣州日報）

廣州荔枝有享譽世界的悠久種植技術沈澱。（廣州日報）

其次，廣州荔枝有享譽世界的悠久種植技術沈澱。20世紀格洛夫（Groff）教授（園藝教授、專家）在嶺南大學任教，就撰寫了世界第一本荔枝英文專著，介紹廣州荔枝種植技術。如今加上當代科技加持和賦能，廣州荔枝得到最好的樹體護理、整枝修剪和營養管理，荔枝糖度酸度恰到好處，少了一絲酸、多了一分甜，香氣濃郁、鮮甜好吃。

此外，廣州還是近現代許多優質荔枝品種的起源地和演化地。如增城掛綠、仙進奉、井崗紅糯，以及桂味、糯米糍等。廣州尤其是大批焦核荔枝品種的演化地。廣州先民採用「空中壓條」（一種繁殖荔枝樹的有效方法）方式，把這些優異性狀的基因資源固定下來，傳承至今，使得廣州成為公認的這些美味荔枝的最適宜產地。

如何開啟深度荔鄉行？

想吃上廣州好荔枝，只需掃碼開啓2025年廣州荔枝賞味圖，就能踏上充滿甜蜜與驚喜的荔枝之旅。

6月19日，廣州市農業農村局發佈「廣州荔枝賞味圖」，打造全城荔枝資源的「一站式導航」，市民掃碼還能查詢到14條主題採摘路線。

賞味圖整合了廣州近200家對外開放的優質荔枝果場信息，涵蓋現場採摘、線上下單、大宗採購全場景需求，讓選擇更自由。

圖上還列明果園地址（一鍵導航）、聯繫方式（一鍵撥號）、供應品種、上市時間、交通條件等實用信息，幫助消費者預判採摘檔期，不錯過最佳賞味期。今年還新升級「品牌優選」標識，清晰標注國家地理標誌產品、「粵字號」品牌、名特優新農產品等，品質看得見。

廣州荔枝

此外，賞味圖還新增特色旅遊推薦，結合荔枝產區周邊生態景點、農家樂、非遺文化體驗等，規劃14條主題採摘路線，從「一日嘗鮮游」到「深度荔鄉行」，滿足不同遊客需求。