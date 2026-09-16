中秋國慶假期北上攻略｜深圳預測過關人流　10.3迎雙向客流高峰

中秋及國慶假期將至，預計將有大批內地遊客來港，同時有不少港人北上玩樂。深圳口岸辦公室16日在其微信公眾號發文，預測長假期間深圳各口岸過關人潮情況。



2026年內地中秋節假期為9月25日（周五）至27日（周日）放假共3天；國慶節假期為10月1日（周四）至7日（周三）放假調休共7天。若9月28~30日請假，可拼成13天長假！

10月3日將迎來雙向客流高峰

據深圳市口岸部門預測，內地中秋節假期，預計羅湖口岸、福田口岸、深圳灣口岸為旅客首選通關點，日均出入境客流量分別約24萬人次、21萬人次、18萬人次。

內地國慶節假期，預計羅湖口岸、福田口岸、深圳灣口岸日均出入境客流量分別約24萬人次、21萬人次、16萬人次。

10月3日（周六）深圳陸路口岸將迎來雙向客流高峰，預計達98.38萬人次；其餘日期客流預計為：1日84.5萬人次、2日84.68萬人次、4日93.8萬人次、5日86.94萬人次、6日74.84萬人次、7日86.32萬人次。10月1日至7日，預計日均客流量為87.07萬人次。

香港西九龍站增開列車

配合客運需求，西九龍站高速鐵路（香港段）將加開以下臨時列車車次：

由香港西九龍站→福田站

•9月25、26日，10月1—4日：G5834、G5836、G5838、G5840、G5842、G5844、G5846、G5848、G5850、G5852、G5854、G5856、G5868

•9月27日：G5866

由香港西九龍站→深圳北站

•9月27日：G5680

由福田站→香港西九龍站

•9月25、26日，10月1—4日：G5833、G5835、G5837、G5839、G5841、G5843、G5845、G5847、G5849、G5851、G5853、G5855、G5867

•9月27日：G5865

由深圳北站→香港西九龍站

•9月27日：G5679