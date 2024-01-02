廣東天氣｜4股冷空氣本月排隊來　明後兩日深圳最低14℃　周末再降

溫暖明媚的元旦假期已過，接下來的1月將有多股冷空氣影響廣東地區。

據廣東氣象部門預計，2024年1月，廣東主要有4次冷空氣過程，大致出現在：1月2日—3日（弱）、7日—8日（中偏強）、22日—24日（弱）、27日—30日（中偏弱）。



氣象部門預計，與常年相比，今年1月廣東大部平均氣溫偏高0.1～0.5℃，最低氣溫偏高0.1～0.5℃。預計1月出現全省性寒流事件的可能性不大；1月7日—9日、27日—31日粵北山區市縣可能出現霜（冰）凍天氣。

（廣東天氣）6日下午到7日新一股冷空氣南下，6號下午開始影響粵北。冷空氣過境後將快速減弱，氣溫逐漸回升。

冷空氣方面，預計，未來兩日將不斷有弱冷空氣補充，廣東全省氣溫持續小幅下降，部分市縣有（分散）小雨，氣溫也將往「1字頭」靠攏。3日有較弱冷空氣影響，4到5日減弱東移，6日下午到7日新一股冷空氣南下，6號下午開始影響粵北。冷空氣過境後將快速減弱，氣溫逐漸回升。

深圳天氣方面，今日（2日）大致多雲天氣溫暖，部分時間有輕霧或輕微霾；3-4日弱冷空氣持續補充影響，多雲間陰天，早晚清涼，最低氣溫約14℃；5-6日氣溫回升，白天溫暖。7-8日冷空氣影響，氣溫下降。

深圳未來一周天氣預報。（深圳天氣）

未來兩日，廣東省將持續有弱冷空氣影響，全省氣溫持續小幅下降，部分市縣有（分散）小雨。2日，粵北和珠三角北部多雲到陰天，有分散小雨，其餘地區多雲。早晨最低氣溫：粵北、粵東的北山區市縣9℃～11℃，粵西市縣15℃～18℃，其餘市縣12℃～15℃。

3日，粵西和珠三角西部陰天有分散小雨，其餘地區多雲。早晨最低溫：粵北的北市縣、肇慶北部7℃～10℃，粵西市縣15℃～18℃，其餘市縣11℃～14℃。4日，全省大部分市縣以多雲天氣為主。早晨最低溫：粵北市縣6℃～9℃，粵西市縣14℃～17℃，其餘市縣10℃～13℃。

海上大風：1日白天到2日，台灣海峽及南海北部海面東北風6級～8級、陣風9級，廣東省海面風力6級～7級、陣風8級。早晚仍寒涼，注意適時添減衣物。