北上消費｜往返西九龍福田高鐵今起增至98班！尾班車延至晚間11時

1月10日零時起，全國鐵路開始實行新的列車運行圖。深圳鐵路自2024年1月10日零時起實行新的列車運行圖，其中來往福田至香港的高鐵車次由每日74班增至98班，尾班車時間也延至晚間11時，港人北上將能更便利。



據悉，鐵路部門將原來通過但不停靠福田站的部分列車，增加福田站停點。往來福田站和香港西九龍站的列車因此增至98趟。福田往香港西九龍尾班車延至22時31分，香港西九龍往福田尾班車延至23時00分。

新的列車運行圖實施後，深圳地區開行往返汕頭南站的動車組列車16列，其中深圳北站4列（來往各2班車）、深圳站12列（來往各6班車）。原深圳東站往返齊齊哈爾站、原深圳東站往返成都西站改用25T型客車，運行時速最高達160公里，車程分別縮短11小時30分鐘和5小時。

打造深汕兩小時經濟圈

深汕樞紐初步設計及概算獲批復，預計2027年全面建成。（微博）

據了解，此事調動是因應甬廣高鐵廣汕段和汕汕段於2023年底先後開通，粵東地區高鐵網再升級，深圳北站通過贛深高鐵銜接甬廣高鐵可直達汕頭南站，深圳站通過廣深城際、贛深高鐵銜接甬廣高鐵也可直達汕頭南站，深圳地區前往汕頭地區的高鐵運行時間將由目前的135分鐘壓縮至109分鐘，縮短26分鐘。

此外，據深圳政府發布消息，大型交通樞紐「深汕站」項目，日前已經獲廣東省政府及國家鐵路集團聯合批覆，預料可在2027年全面建成。