國開行原副行長周清玉涉受賄被公訴　曾被批「插手貸款發放工作」

據高檢網3月14日消息，國家開發銀行原黨委委員、副行長周清玉涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由吉林省長春市檢察院審查起訴。近日，長春市檢察院已向長春市中級法院提起公訴。



國家開發銀行原黨委委員、副行長周清玉。（網絡圖片）

檢察機關起訴指控：周清玉利用擔任國家開發銀行黨委委員、紀委書記、副行長等職務上的便利以及利用本人職權或者地位形成的便利條件，為他人在貸款融資、項目承攬、企業經營、人事安排等事項上提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大；離職後，利用原擔任國家開發銀行黨委委員、副行長等職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額巨大，依法應當以受賄罪、利用影響力受賄罪追究其刑事責任。

周清玉在去年11月因嚴重違紀違法被開除黨籍，據當時官方通報，經查，周清玉喪失理想信念，背離黨性原則，棄守全面從嚴治黨監督責任，大肆濫用監督執紀權，搞迷信活動，私藏、閱看有嚴重政治問題的書刊；無視中央八項規定精神，接受私營企業主安排的宴請，違規出入私人會所，借用管理服務對象車輛；違反組織原則，大肆干預、插手金融機構職工錄用工作，嚴重破壞選人用人制度；廉潔底線失守，利用職權為他人謀利，特定關係人收受對方財物，大肆收受禮品、禮金。

通報指，周清玉違規擁有非上市公司股份，搞權色、錢色交易；違規干預插手貸款發放工作，私自留存涉密文件；家風不正，對家屬失管失教；將黨和人民賦予的公權力異化為謀私的工具，執紀違紀，甘於被「圍獵」，與不法企業主沆瀣一氣，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款融資、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指，周清玉嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

公開資料顯示，今年62歲的周清玉長期在金融系統工作，曾任中國農業銀行風險資產管理部總經理、貴州分行行長、農業信貸部總經理、股份製改革領導小組辦公室常務副主任、三農業務總監、國家開發銀行紀委書記。2016年，他任國家開發銀行黨委委員、副行長，前年7月被免職。