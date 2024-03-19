北京浙江遼寧同日發生私家車撞人嚴重車禍　至少共造成6死18傷

北京、浙江和遼寧在19日（周一）分別發生私家車衝撞行人或電動單車的嚴重車禍，截至晚上至少共造成6死18傷。



北京私家車衝撞電動單車 多人受傷倒地

北京交警通報指，19日晚7時40分許，一輛私家車發生交通事故後，駛入東城區寬街路口非機動車道，並與多輛電動單車發生碰撞，造成多人受傷。

網傳影片顯示，車禍現場一片狼藉，大量電動單車被撞翻，疑似多名電動單車司機倒地不起，現場傳出哭聲，且路面有明顯血迹。

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而肇事司機則疑似坐在私家車內吸煙，現場有路人不滿其態度，大聲指責，「你是犯錯態度嗎，你多狂啊！」

另有影片顯示，現場能聽到有人說司機「酒味這麼大」，疑似為酒後駕駛。而司機則態度極為囂張與路人對罵，「你，我記住了。」其後還多次爆粗。

北京交警還通報指，事發後，警方第一時間開展工作，肇事司機已被控制，傷者均已送醫救治。目前，事故原因正在進一步調查中。

浙江高校私家車撞人致3死16傷 20歲男學生被捕

浙江台州市公安局發布通報稱，19日早上11時左右，浙江台州職業技術學院校區內發生了一宗車輛衝撞行人的事件，共造成19人受傷，其中3人經搶救無效死亡，其他人員傷情穩定。

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經查，肇事20歲男子張某某為台州職業技術學院學生，所駕車輛為其家庭所有。目前公安機關已控制張某某並立案偵查，傷員救治、善後處置等工作正在有序開展中。

據早前內媒報道，有多名學生受到不同程度受傷。《極目新聞》報道指，一名知情人士表示，事發台州職業技術學院教學樓附近，當時是學生午飯時段。

該校一名學生表示，事發時他剛到宿舍樓下，涉事車輛突然從他身邊飛馳而過，差點撞到他。另一名學生稱，當時他正走在路上，肇事車從他身旁開過，撞上許多同學，一直撞到很遠距離才停下。還有一名學生稱，她下課後去食堂的路上看到了現場，當時地上倒著很多人，很快就有救護車趕到現場救護傷者。

遼寧瀋陽一私家車衝入人行道釀慘劇 致3死2傷

19日早上7時左右，遼寧省瀋陽市鐵西區凌空二街附近發生一宗交通事故，一輛私家車衝入人行道造成3人死亡2人受傷。肇事26歲男司機已被拘捕，事故原因正在調查中。

據現場影片顯示，一輛黑色私家車逆行衝入對面人行道，被撞傷者四散躺在道路上，有急救人員蹲在路邊為傷者做心肺復蘇急救。多輛車輛受損嚴重，電單車被撞碎，各類玻璃雜物碎片散落一地。

另有一段影片顯示，涉事黑色私家車內，副駕駛座椅上疑有鋼製氣罐出現。