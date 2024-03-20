東航空難｜民航局：起飛前飛機未發現異常　事發時無危險天氣報告

2022年3月21日，東航MU5735航班在廣西梧州墜毀，機上132人全部罹難，事故原因仍在調查。中國民用航空局今日（20日）通報事故調查進展，指該航班起飛前未發現飛機系統、機身結構、引擎等存在故障或異常情況，事發時飛機所在空域及航路飛行高度層無危險天氣報告。



+ 2

通報指，2022年3月21日，東方航空雲南有限公司波音737-800型客機（註冊號B-1791），執行MU5735昆明長水機場至廣州白雲機場定期客運航班。中午1時16分飛機從昆明長水機場起飛，64分鐘後偏離巡航高度8900米快速下降，墜毀於廣西梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近。機上123名旅客、9名機組成員全部遇難。

經調查，事發航班飛行機組及客艙機組持有效執照、證件，飛行、執勤、休息時間滿足規定，當日飛行前健康體檢合格，機組資質及配置符合要求；

事發飛機適航證件有效，相關維修人員資質符合要求；起飛前未發現飛機系統、機身結構、引擎等存在故障或異常情況，無故障保留；

起飛機場當日相關作業保障人員資質符合要求，設施設備工作正常，作業和操作符合工作程序；相關空中交通管制人員資質符合要求，通信導航監視設備工作正常，事發前無線電通信和管制指揮未見異常，事發時飛機所在空域及航路飛行高度層無危險天氣報告；事發航班裝載符合要求，無申報為危險品的貨郵，無證據表明貨郵和行李中存在危險品。

後續，技術調查組將繼續開展實驗驗證及原因分析等工作，並根據調查進展情況及時發布相關信息。