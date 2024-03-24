中國發展高層論壇︱李強：宏觀政策發力空間仍大　將努力擴大內需

國務院總理李強24日（周日）上午在中國發展高層論壇2024年會開幕式發表主題演講時指出，當前中國物價漲幅較低，中央政府的負債率不高，宏觀政策發力空間比較大。下一步將努力擴大國內需求，更加突出以科技創新推動產業創新，著力完善科技創新體系，加快發展新質生產力。



李強24日（周日）上午在中國發展高層論壇2024年會開幕式發表主題演講。（路透社）

李強表示，當前國際環境發生深刻變化，世界經濟發展面臨許多嚴峻挑戰。中國將以務實有效的行動推動高質量發展，為世界經濟復蘇和穩定發展注入更多確定性和正能量。我們將加大宏觀政策調節力度，加強政策協同配合，確保同向發力、形成合力。著力擴大國內需求，進一步推進全國統一大市場建設，大力推進以人為本新型城鎮化，推動大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新。

李強表示，中國會加快構建現代化產業體系，堅持以科技創新推動產業創新，統籌推進傳統產業升級、新興產業壯大、未來產業培育，加快發展新質生產力。持續推動綠色轉型，堅定不移走生態優先、綠色發展的道路。標本兼治穩妥做好各類風險隱患防範化解工作，推動中國經濟長期持續健康發展。

李強表示，今天的中國經濟已與世界經濟深度融合。我們將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，進一步深化重點領域和關鍵環節改革，著力提升政務服務效能，依法保護各類企業合法權益，穩步推進制度型開放，不斷以更高水平的開放鏈接世界。一個更加開放的中國，必將為世界帶來更多合作共贏的機遇，我們願同世界分享中國持續發展的大機遇，與各方攜手創造共同發展的美好未來。