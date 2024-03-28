武漢大學開設「雷軍班」　全國只招15人瞄準電腦專業

小米集團董事長雷軍去年11月29日向其母校武漢大學捐贈13億元（人民幣，下同），創下內地院校單筆個人現金捐贈最高紀錄。近日，有消息指出，該校計算機學院宣布開設「雷軍班」，將在全國招收15名學生專攻電腦專業，要吸納最優秀的有志向的學生就讀，本科到博貫通培養。消息一出，「雷軍班」等相關話題立刻衝上微博熱搜。



據武漢大學計算機學院網站，武漢大學校長張平文至計算機學院研究座談時指出，就雷軍班和機器人系建設方面，校方希望學院提高站位、布局未來，發揮雷軍校友捐贈的重要作用，凝心聚力早日把計算機學院建成國內知名、世界一流的學術高地。

雷軍在2023年度演講以「成長」為題。（資料照片）

內媒《上游新聞》引述該校計算機學院辦公室人員表示，內地今年高考（高中生大學入學考試）後，雷軍班將向全國招15名學生，屬於電腦專業，吸納最優秀有志向的學生就讀，本科到博貫通培養。該人員強調，「與其他普通本科班相比，這個班肯定是不一樣的。整個培養方面的各個環節都是高配置。」

此前，武漢計算機學院院長杜博1月曾提到，雷軍捐贈除助力基礎學科和支持大學生培養，主要資助計算機學科發展和科技創新。學院將加強師資力量，傳承人才培養優良傳統，發揚雷軍的創新精神，設立雷軍班，把有電腦天賦和有創新、創意、創業的人才招進來。

雷軍去年11月向武漢大學捐出破紀錄的人民幣13億元，該筆捐贈不僅刷新武漢大學建校以來單筆最大捐贈額，也是全內地學校收到的最大一筆校友個人現金捐贈。雷軍當時表示，希望這筆資金能讓中國出現更多優秀的學者、工程師、科學家和科技創業者。

據了解，雷軍為武漢大學1987級電腦系校友。在武大求學期間，雷軍只用兩年時間便修完大學四年所需全部學分。畢業後不久，加入北京金山軟體有限公司並帶領公司一路發展壯大。而後，雷軍於2010年4月創立小米公司，如今小米已經是全球前三大的智能手機生產商。

雷軍曾不止一次公開表示，感謝武漢大學為他之後的創業打下了良好的基礎。而為了感恩和回饋母校，畢業僅6年，雷軍於1997年就開始向母校捐贈，在武漢大學先後設立「騰飛獎學金」、「雷軍獎學金」、「雷軍科技樓」、「抗擊新冠肺炎基金」等多個捐贈項目。