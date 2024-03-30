北上消費熱　WeChat Pay上調香港使用者全年內地消費額至40萬港元

港人北上熱潮持續，一連四日的復活節長假期昨日（29日）開始，入境處資料顯示，昨全日有70萬港人經各口岸出境，連續兩日創疫後單日新高。



因應港人北上消費熱潮，3月28日微信支付旗下的WeChat Pay HK表示，目前旗下港幣錢包已可於內地所有城市數千萬商戶，已實名認證香港使用者的單筆交易限額提高至3.8萬港元，全年累計交易限額提高至40萬港元，期望WeChat Pay HK可以成為港人北上消費的首選支付工具。



▼3月29日 復活節首日上水站排長龍▼



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今年春節港人北上消費數據可觀，復活節有望再迎高峰。據微信《龍年春節消費「新意」觀察》顯示，今年春節香港居民北上、內地居民赴港，帶動北上南下消費雙雙增長；其中，WeChat Pay HK(微信香港錢包)用戶內地線上線下交易宗數增長近5倍，交易金額增長逾3倍；微信支付用戶在香港線下日均交易宗數也較去年同期上漲5倍。

春節期間，港人在內地線下消費，餐飲行業交易金額增長最快，超過30倍，WeChat Pay HK成為港人在內地點餐飲食的首選支付方式。