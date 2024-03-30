百日咳捲土重來　內地今年錄13宗死亡　專家籲小童及時接種疫苗

一度被人類遏制的疾病「百日咳」今年春天有捲土重來之勢。數據顯示，內地今年前2個月累計報告百日咳32380宗，是去年同期的近23倍。

值得注意的是，內地今年已錄得13宗百日咳死亡個案，菲律賓亦有40人因感染百日咳而死亡。

有內地專家提醒，長者、小童、孕婦等為易感人群，應盡量不要到人員密集的地方，在公共場所注意戴好口罩。



百日咳主要通過飛沫傳播。（澎湃新聞）

百日咳是由百日咳鮑特菌感染引起的急性呼吸道傳染病，主要通過飛沫傳播，因咳嗽可能持續百天而得名。患者是主要的傳染源，發病前1至2天至病程3周內傳染性最強，帶菌者及不典型症狀的患者也有傳染性。

據了解，百日咳早期表現與普通感冒並無太大區別，有時甚至連發熱都沒有，整個病程可能幾乎沒有肺部體征。而一旦進展到急性期，病情發展迅速，嚴重可致呼吸衰竭，甚至死亡。

內地專家介紹，與普通感冒、流感、新冠等引起的咳嗽不同，百日咳會表現出嚴重的陣發性、痙攣性咳嗽，咳嗽終止時伴有雞鳴樣的吸氣聲。一般來說，所有人群都易感，但1歲以內未完成全程基礎免疫接種的嬰兒易感性最強，嚴重個案亦多見於嬰幼兒。

內地當前使用的是百日咳-白喉-破傷風聯合疫苗（百白破疫苗），合共需要接種4針。（新浪熱點）

百日咳曾是全球兒童發病和死亡的重要原因之一，不過，自疫苗成功研發和推廣後，發病率一度下降。20世紀30年代到80年代報告的個案數減少了99%以上。但進入二十一世紀後，全球多國百日咳「重現」。2004年、2005年、2010年、2012年、2014年，美國先後發生多次大規模百日咳疫情，加拿大、澳洲、新西蘭、日本等國家同樣有百日咳發病數激增的報道。

內地專家提醒，百日咳雖然可防可治，但在發病率急劇上升的情況下，仍潛藏公共衛生危機。成年人患病後可能症狀較輕，一段時間後可自然好轉，但對於脆弱的嬰幼兒來說，百日咳有不小的殺傷力。

內地專家建議，嬰幼兒應規範接種疫苗，內地當前使用的是百日咳-白喉-破傷風聯合疫苗（百白破疫苗），合共需要接種4針；易感人群做好日常防護，長者、小童、孕婦等在百日咳流行季，盡量不要到人員密集的地方，在公共場所注意戴好口罩，避免跟咳嗽患者接觸，室內經常開窗通風，同時保證勤洗手、適當鍛煉、清淡飲食，以提高自身抵抗力。