南昌凌晨強對流天氣致4死逾10傷　一大廈3人在睡夢中被吹下樓身亡

3月31日凌晨，江西南昌市出現大風雷電和強降雨天氣，此次強對流天氣造成4人死亡，超過10人受傷，其中一個屋苑小區更有3人在睡夢中被吹下樓身亡。



據內媒《star星視頻》報道，家住南昌偉夢清水灣小區林峰香閣3棟20樓的徐先生表示，當日凌晨三點左右，大風把自己客廳和睡房的窗戶都吹走了，自己正在睡覺的64歲的母親和11歲的兒子被吹下樓，不幸身亡。

徐先生稱，當時他與妻子帶著自己的小女兒睡在主臥，父親單獨睡，母親則帶著大兒子睡，事發時巨大的異響將他驚醒，他第一時間查看家人的安全，但是母親和兒子已不在房中。這個房間的窗子已經沒有了，床被吹得就剩了個架子，上面的床褥也沒有了。

徐先生強迫自己冷靜下來，迅速安排好了自己的父親、妻子和女兒，躲在房間內的廁所裏撥打了報警電話。

報道又指，家住11樓的萬先生由於和伴侶分房睡躲過一劫，但他的伴侶卻不幸遇難。

屋苑物業工作人員表示，事發當時有房屋的玻璃被吹毀，經警方初步了解，3人為意外墮樓身亡，社區正在處理災後安全隱患排查等工作。小區所屬昌南新城派出所工作人員則表示，需要等待官方通報，目前不便透露此事。

據南昌市氣象台3月31日凌晨1時45分發布的暴雨黃色預警信號顯示，預計未來6小時內，該市部分地區降水可達50毫米以上，局部可伴有短時強降水、強雷電、雷暴大風等強對流天氣。

不少南昌市民在社交平台上發影片稱，當地有雷暴天氣，出現大風、雷電和強降雨，有街燈被風雨吹打得搖搖欲墜，有路牌、街燈橫卧在路面，有樹被連根拔起，部分路段有積水。另有市民表示，家中正在裝修的窗戶因這次惡劣天氣被毀壞。