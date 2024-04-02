111歲開國少將張力雄逝世　長征時曾率「鋼鐵後衛」阻擊國民黨軍

開國少將、原福州軍區顧問張力雄將軍因病醫治無效，於4月2日（周二）在江蘇南京逝世，享年111歲。



公開資料顯示，張力雄1913年出生於福建省上杭縣，1929年加入中國共產主義青年團，1931年轉入中國共產黨，1932年參加中國工農紅軍。

據內媒此前報道，張力雄生前曾是全國唯一健在的參加過二萬五千里長征的開國將軍。在長征途中，張力雄擔任紅五團教導大隊政委。紅五團是全軍的後衛部隊，承擔掩護和收容任務，被稱為「鋼鐵後衛」。1934年9月底，張力雄率800餘名學員，在興國老營盤白雲山阻擊國民黨軍，這是中央紅軍長征前的最後一仗。戰役打了三天兩夜， 「鋼鐵後衛」用血肉之軀頂住了兵力多於己方10多倍的敵人的輪番攻擊，為紅軍主力集結轉移贏得了時間。

此外，在抗日戰爭時期，張力雄參加了林南、水林、伏牛山等戰役和開闢豫北抗日根據地的戰鬥。

在解放戰爭時期，張力雄任中原軍區第1縱隊3旅政委、鄂西軍區第3分區政委、野戰旅政委、解放軍第2野戰軍特種兵縱隊政治部主任等職，參加了中原突圍、淮海戰役等。

中華人民共和國成立後，張力雄任解放軍原西南軍區炮兵部隊政治部主任、副政委，原昆明軍區公安軍第一副司令員，原雲南軍區副司令員，原昆明軍區司令部副參謀長，原福州軍區顧問等職，1961年晉升少將。

張力雄逝世後，目前健在的開國將軍僅存1人，即1964年授銜的原烏魯木齊軍區副司令員王扶之，王扶之今年已經101歲。