海南海域一漁船受撞沉沒　8人落水失蹤超30小時　官方展開調查

撰文：陳進安
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周三（3日）0時15分許，在距離海南省樂東縣鶯歌海鎮西南方向22海里處，巴拿馬籍集裝箱船SITC DANANG（海豐峴港）輪與廣東汕頭籍漁船「粵南澳漁36062」發生碰撞，漁船沉沒，8名船員落水失聯。經過30個小時的搜救，截至周四（4日）上午10時15分，8名失聯人員和沉船都還沒有被找到，搜救人員正在進行大規模的水下探查。目前，海事部門已在對事故展開調查。

據海南省海事局消息，周三1時50分，海南省海上搜救中心接到SITC DANANG輪船東的險情報告後，立即啟動應急預案，核實險情並協調各方力量開展搜救。險情發生後，交通運輸部部長李小鵬，海南省委書記馮飛，海南省省長劉小明、副省長顧剛先後作出批示，要求海南省海上搜救中心全力組織力量搜救失聯人員，並加強現場交通管控，防止發生次生事故。

各方正展開大規模的搜尋工作。（海南省海事局）

海南省海上搜救中心協調各方力量開展大規模的搜尋工作，先後協調海南海事局、南海救助局、軍警部門派出公務船、專業救助船及艦船趕赴事發海域開展救助，並協調南海救助局、中海油海南分公司、南航通航等單位派出5架飛機開展空中搜尋，瓊粵兩地也派出多艘漁船參與搜尋。現場共有21艘船舶和5架飛機正在開展水面和空中搜尋。

同時，海南省海上搜救中心協調海事部門發布航行警告，提醒過往船舶注意航行安全和加強瞭望，並協調過往商船參與搜救，發現落水人員及時救助。海事部門表示，將加強現場交通組織，提醒過往船舶注意避讓，避免發生次生事故。

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