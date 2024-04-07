廣東北江現今年第1號洪水　清遠多個水文站超出警戒水位

受降雨影響，珠江流域北江廣東清遠石角站4月7日上午6時35分流量漲至12000立方米/秒，根據水利部《全國主要江河洪水編號規定》，編號為「北江2024年第1號洪水」。



廣東省水文局介紹，此次流量刷新1980年4月歷史紀錄，當時最大流量11800立方米/秒。

4月7日上午7時，廣東清遠多個水文站水位超出警戒水位，其中英城鎮英德（五）站水位29.99米，超警戒水位3.99米，英德左岸公路堤外東岸咀部分沿江房屋和岸堤外河邊街商舖可能上水。

上午9時，英城鎮英德（五）站水位30.07米，超警戒水位4.07米，沿河部分房屋、商舖受浸。英德市共轉移832人，其中地質災害點轉移34人；市區15個低窪內澇點及時排清。

同一時段，大灣鎮大灣（英德）站水位43.49米，超警戒水位1.49米，大灣鎮沿河文化街、興隆街等舊街較低處有上水（淹浸）風險。

水文部門提醒，目前北江水位較高，請相關單位、沿河村鎮和社會公眾密切關注雨情變化及時做好防御工作。

廣東省氣象局表示，清明假期3天廣東降雨量驚人，其中從化呂田蓮麻站錄得累積降雨量504.0毫米，暴雨落區在中北部高度重疊，導致清遠、韶關、河源、梅州北部、肇慶北部和東部、廣州中北部、惠州龍門地質災害風險高，要注意防御山洪、泥石流、滑坡等地質災害，遇到積水不明路段盡量繞開，勿輕易涉水通行。

珠江委已會同廣東、廣西等省（自治區）水利廳調度北江飛來峽、樂昌峽、南水、長湖，以及賀江龜石、合面獅等梯級水庫群提前預泄，並適時開展攔洪錯峰調度，減輕下遊防洪壓力。

目前，珠江防總、珠江委維持防汛Ⅳ級和洪水防御Ⅳ級應急響應。截至4月7日上午8時，珠江流域大中型水庫運行正常，暫未收到重大洪澇災害和水利工程重大險情報告。