美澳日菲南海聯演｜環時：各國對菲海軍沒有期待　徒為渲染合作

美澳日菲四國海上力量7日首次在南海海域舉行「全面」海上聯合軍演。解放軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校9日表示，4月7日至8日解放軍在南海組織海空演訓。內地軍事專家分析，今次四國「首次」聯合演習，政治意義大於軍事意義，且渲染合作成分較大。



美澳日菲軍艦7日在南海編隊航行。（新華網）

針對美澳日菲四國於7日聯演，解放軍南部戰區位南海海域組織聯合海空戰巡先是同日回應，指「一切攪局南海、製造熱點的軍事活動盡在掌握。」次（8）日，南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校對外證實，解放軍南部戰區業於7日至8日組織海空兵力位南海海域，開展戰機巡邏警戒、海空聯合突擊、艦艇編隊戰備巡航等演訓活動。

田軍里表示，戰區部隊持續加強練兵備戰，全時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全，維護南海地區和平穩定。

中菲關係・南海・仁愛礁：菲律賓海岸警衛隊（Philippine Coast Guard）2024年4月6日發布照片顯示，該國指4月4日，一艘中國海警船在南海接近一艘菲律賓漁船。（Philippine Coast Guard via Reuters）

美日澳菲今首次正式全面演習，包含開展反潛戰、艦船通訊、編隊航行訓練等。相較去年8月，四國同樣舉行了海上補給聯合訓練，船員只是相互敬禮並集體合影，今次聯演確實「加料」不少。

內媒《環球時報》報道內地軍事專家張軍社分析，認為四國聯演雖然號稱「首次」，從參演兵力和演練課目來看，局限性依舊很大，例如菲律賓和哪個國家舉行雙邊或參與多邊聯合軍演，其政治意義都大於軍事意義。

再從參演兵力角度分析，張軍社指出，美國派出瀕海戰鬥艦，作戰能力比一艘護衛艦差，該型艦正在被美軍逐步淘汰。而日本和澳洲派出的驅護艦作戰能力也一般，但具有一定反潛能力。至於菲律賓參演的兩艘巡邏艦則是「古董艦」，戰力最弱。

圖為2023年4月26日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos）來到三描禮士省（Zambales）聖安東尼奧（San Antonio）觀看美菲「肩並肩」聯合軍事演習。圖為實彈演習開始前，他在一名美軍陪同下走在「海馬斯」（HIMARS）遠程火箭炮系統附近。（Reuters）

張軍社稱，「對於菲律賓海軍的實力，美日澳軍方對與菲律賓進行聯合作戰的成效是不抱任何期待的。」此次美澳日菲首次「全面」海上演習，很大程度是渲染合作。

《環球時報》報道分析認為，美澳日菲當前首次舉行聯合海上演習，對外展示在南海地區強化軍事合作意圖，既是四國準備在南海海域聯手攪動地區局勢的戰略舉動，更是為即將到來的美日菲三國領導人會議造勢與預熱的戰術動作。

由此來看，美日菲三邊合作是拜登政府近年來熱衷通過「小多邊」合作來加強對華戰略遏制的新舉措，其意圖與美日韓、美英澳等三邊機制安排等如出一轍。