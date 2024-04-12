鵲橋二號中繼星任務圓滿成功可　為探月工程四期提供中繼通信服務

據國家航天局周五（12日）消息，鵲橋二號中繼星已完成在軌對通測試。經評估，中繼星平台和載荷工作正常，功能和性能滿足任務要求，可為探月工程四期及後續國內外月球探測任務提供中繼通信服務，鵲橋二號中繼星任務取得圓滿成功。



據央視報道，鵲橋二號中繼星於3月20日發射升空，之後經過中途修正、近月制動、環月軌道機動，於4月2日按計劃進入24小時周期的環月大橢圓使命軌道。6日，鵲橋二號中繼星成功與正在月球背面開展探測任務的嫦娥四號完成對通測試。8日至9日，鵲橋二號中繼星與嫦娥六號探測器（地面狀態）開展對通測試。

今年4月8日，天都二號拍攝成像。（央視新聞）

此前同步搭載發射的天都一號、二號通導技術試驗星已於3月29日進入環月使命軌道，4月3日成功實施雙星分離，正在開展系列通導技術驗證。

鵲橋二號中繼星和天都試驗星採用環月大橢圓凍結軌道作為使命軌道，這除了令鵲橋二號的通信速率提以提高，大幅提高對月球南極區域的通信覆蓋能力，也節省了衛星燃料，讓鵲橋二號可以在該軌道上長期駐留。按計劃，鵲橋二號中繼星之後將為嫦娥四號和將要發射的嫦娥六號任務提供中繼通信服務，並擇機開展相應科學探測。