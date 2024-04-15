悉尼商場襲擊案｜27歲中國碩士生購物遭刺死　與未婚夫通話成永訣

澳洲悉尼東部的購物中心Westfield Bondi Junction在4月13日發生襲擊案，多人被狂徒用刀襲擊。中國駐澳洲大使館證實，事件造成中國公民一死一傷。



綜合內媒及澳洲媒體報道，死者之一為在當地攻讀碩士課程的中國籍27歲程姓女子。事發當日，她正在商場購物，出事之前才打電話給人在內地的未婚夫，沒想到未婚夫後來回撥電話確認情形時，已經無人接聽。



報道指，程女為安徽人，在悉尼大學（University of Sydney）攻讀經濟學碩士課程。13日這天，她在結束考試之後前往商場購物，當時曾打電話給未婚夫，把試穿的照片傳給未婚夫看，並討論衣服款式。最後一條訊息停留在當地時間下午3時25分。

沒想到就在兩人結束通話之後，未婚夫就看到斬人案的新聞，立刻回撥電話，卻已無人接聽，全家人萬分焦急，只能一直盯著新聞等待消息。家屬後來收到中國駐悉尼總領館和當地警方的訊息，家屬稱，「他們發來一張照片，照片裏是她當時背的包，裏面有她的證件和電話」。

報道指，未婚夫原本計劃等程女今年畢業之後就要把她娶回家。事發後未婚夫及程女家屬已在第一時間趕往悉尼。

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