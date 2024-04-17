江西一名長者農田遭雷擊身亡　強對流天氣釀至少6221人受災

江西省多地周二（4月16日）再次遭遇強對流天氣，撫州市一名女性長者在農田，遭遇雷擊不幸身亡。



據《南方都市報》報道，16日早上，福州市樂安縣龔坊鎮一名女性長者到農田幹活，回家路上不幸被雷擊中身亡。

龔坊鎮政府工作人員證實事件並表示，雖然針對雷雨等極端天氣的野外安全問題鎮裏和村幹部都有勸導，「但當下正值插秧高峰期，也無法做到面面俱到。」

江西省氣象局16日凌晨起發布多條預警，並表示江西省近期對流天氣活躍，公眾應避免在雷暴大風、雷雨時段外出，遠離高聳物體和金屬結構；電閃雷鳴期間避免在樹下躲避以及靠近無遮攔的門窗；強降水期間避免進入涵洞、地下通道等涉險積水處。

另據江西省防汛抗旱指揮部消息，截至16日下午4時30分，風雹洪澇災害共造成湖口縣、上栗縣、宜春市袁州區、豐城市、樟樹市、高安市、婺源縣7個縣（市、區）6221人受災，撫州市樂安縣1人因雷擊死亡。

全省緊急避險轉移88人，緊急轉移安置27人，農作物受災面積1000公頃（1.5萬畝）、絕收15公頃（225畝），嚴重損壞房屋1戶1間，一般損壞房屋106戶149間，直接經濟損失1283萬元人民幣。