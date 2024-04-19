連續兩任中山市長先後落馬　危偉漢涉嚴重違紀違法被查

據南粵清風網周五（19日）通報，廣東省中山市原市委副書記、市長危偉漢涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。這意味着連續兩任中山市長先後落馬。



公開資料顯示，危偉漢1965年7月出生，廣東廣州人，1983年6月參加工作，1987年11月加入中國共產黨，省委黨校研究生學歷、碩士學位。他早年曾在解放軍空軍第二航空預備學校、解放軍空軍第八航空學校擔任學員。1985年3月起先後任職於廣州花縣、花都市、海珠區、黃埔區。2010年12月出任廣州市政府副秘書長、辦公廳黨組成員，兩年後轉任市城市管理委主任、黨委書記。

2016年7月，危偉漢出任廣州市荔灣區委書記。2018年10月調任中山市委副書記、副市長、代市長，於次月獲任市長。2021年6月履新廣東省退役軍人事務廳黨組書記，後獲任副廳長。2022年4月，卸任省退役軍人事務廳副廳長，後擔任省政協一級巡視員。

危偉漢受查後，意味着中山市已有連續兩任市長先後落馬。前任焦蘭生曾於2016年4月至2018年10月間擔任中山市市長，後歷任陽江市委書記、廣東省人大財政經濟委員會副主任委員等職，於2022年11月通報被查，並於2023年5月被東莞市檢察院以涉嫌受賄罪作出逮捕決定。此外，曾與危偉漢「搭班」工作、於2019年10月至2021年10月間擔任中山市委書記的賴澤華，亦於2023年5月通報被查。