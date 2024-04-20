重慶居家燃氣費突暴增　黨委書記車德臣遭免職　全額退還錯收費用

據了解，近日許多重慶民眾反映燃氣費突然暴增，在網絡上引發熱議。4月19日晚，重慶市燃氣調查情況新聞發佈會指出，重慶燃氣集團等燃氣企業存在多計多收費等問題調查組查明部分市民反映的錯收多收燃氣費問題，責成重慶燃氣集團全額退還錯收多收燃氣費。



重慶燃氣集團上級機構已決定免去車德臣重慶燃氣集團黨委書記、總經理職務，並提請股東大會免去其董事長職務，同時派出工作組入駐重慶燃氣集團，對相關問題開展徹查整改。



4月19日晚，重慶市政府新聞辦公室舉行新聞發布會，通報聯合調查組進駐燃氣企業調查情況，查明重慶燃氣集團等燃氣企業存在部分市民反映的多計多收費等問題。

第一、存在錯抄和違規估抄的問題；第二、存在燃氣計費週期混亂的問題；第三、存在價格政策執行不到位的問題；第四、換表工作組織無序；第五、工作力量嚴重不足；第六、部分燃氣企業內部監督管理不到位。針對以上問題，對已經調查確認多收取的燃氣費，將責成燃氣企業進行全額退款。對於調查發現企業違法違規的問題線索，調查組移交相關部門加快依法處置，現已立案調查14件，將嚴肅追責問責。

調查組已將調查情況通報重慶燃氣集團等燃氣企業的上級機構。據悉，從目前調查覈實的情況看，尚未發現燃氣表計量和質量、燃氣質量、通過遠程操控改變燃氣表計量等問題。

胡錫進批官僚主義：燃氣公司是國企，而且具有壟斷性

據了解，此次事件是由於許多重慶民眾在網絡討論才引發關注。《環球時報》前總編胡錫進則稱讚，「重慶的調查很詳實，處理也很重，不僅退錢，把燃氣公司的一把手也給擼了，值得稱道。」

但是他也提醒，這一調查處理主要是網際網路輿論推動的，「而查出的問題那麼多，受損使用者數量都是以千計、以百計的，而且存在了很久。如果不是輿論鬧大了，具體每個使用者維權將是多麼艱難的事，他們太容易遭到輕視和敷衍了。」

德國總理朔爾茨訪華首站為重慶，4月14日在江北嘴了解中德合作「水監測」科研項目。（新華社）

胡錫進指出，這些差錯大多是朝著有利燃氣公司的方向發生的，這當中顯然有利益因素。但恐怕同時還有另一方面，就是官僚主義。他表示，燃氣公司是國企，而且具有壟斷性，幾無競爭，也就缺少了認真回應所有使用者訴求、尊重使用者利益和感受的動力，「以民為本，全心全意為人民服務，重慶燃氣公司大概沒少組織相關的學習，事發後被撤職的該公司一把手說起正確的話，應該也是一套一套的，但那些都被他們做成了形式主義，未有入腦入心。」

最後胡錫進提醒，壟斷性企業決不能在收費問題上自我放縱，因為它們的資源不是通過激烈市場競爭贏得的，而是國家和人民群眾賦予它們的，「因此在定價和收益方面，它們決不可有任何任性。這需要得到強有力的監督，一切都需放到陽光之下。」