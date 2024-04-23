中老警方聯手打擊跨境裸聊敲詐電詐　250疑犯被移交中國

東南亞跨境裸聊敲詐、電信網絡詐騙等猖獗，中國公安機關與老撾警方持續開展國際警務執法合作，於近日成功搗毀3個位於老撾金三角經濟特區的犯罪窩點，拘捕250名中國籍疑犯。目前，相關人員及涉案物品均已通過雲南西雙版納邊境口岸順利移交中方，成為兩國警方深入開展執法合作取得的又一重要戰果。



案情指，2022年11月，河南省周口市公安機關在偵辦一起裸聊敲詐案件過程中，發現以劉某等人為首的犯罪集團在緬甸、老撾境內組織人員設立窩點，針對中國公民實施跨境裸聊敲詐、電信網絡詐騙等違法犯罪活動，涉案金額巨大。

公安部對此高度重視，立即組織涉案地公安機關順線深挖、深入研判，逐步查明該犯罪集團組織架構和犯罪窩點位置。在掌握相關犯罪事實和證據基礎上，公安機關近日通過國際警務執法合作，將相關線索通報老撾警方。老撾警方迅速組織執法力量對金三角經濟特區內的犯罪窩點開展統一清查行動，拘捕目標疑犯160名、網上在逃人員90名，繳獲作案手機990餘部、電腦270餘台。

目前，公安部已部署河南、浙江、雲南、貴州等地公安機關將疑犯有序押回，全力開展案件偵辦工作。公安部有關負責人表示，公安機關將進一步加大打擊力度，不斷強化國際執法合作，重拳出擊、多措並舉，堅決遏制跨境裸聊敲詐、電信網絡詐騙等犯罪的高發態勢，切實維護民眾財產安全和合法權益。