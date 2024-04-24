神舟18｜明日之星　3名「80後」太空人背景揭曉

中國載人航天工程辦公室消息，執行神舟18號載人飛行任務的太空人乘組將由葉光富、李聰、李廣蘇3名太空人組成。今次執行乘組的3人相當年輕，均為「80後」，標誌中國航天宇航培訓再有新苗長成。



葉光富，1980年9月出生，四川成都人，碩士學位，1998年8月入伍，2002年5月加入中國共產黨，現為中國人民解放軍太空人大隊一級太空人，陸軍大校軍銜。

葉光富曾任空軍航空兵某師某團司令部空戰射擊主任，被評為空軍一級飛行員。2010年5月入選為中國第二批太空人，2021年10月執行神舟13號載人飛行任務，2022年6月被中共中央、國務院、中央軍委授予「英雄太空人」榮譽稱號，並獲「三級航太功勳獎章」。經全面考評，入選神舟18號載人飛行任務乘組並擔任指令長。

葉光富過去較廣為人之的印象，在於他曾作為中國代表參加歐洲太空總署的訓練，同時，他也打破了太空人執行任務前不公開身份的中國航天傳統。

執行神舟18號載人飛行任務的太空人葉光富。（央視）

李聰，1989年10月出生，河北邯鄲人，學士學位，2009年9月入伍，2011年6月加入中國共產黨，現為中國人民解放軍太空人大隊四級太空人，空軍中校軍銜。

李聰曾任空軍航空兵某旅飛行大隊副大隊長，被評為空軍二級飛行員。2020年9月入選為我國第三批太空人。經全面考評，入選神舟18號載人飛行任務乘組。

執行神舟18號載人飛行任務的太空人李聰。（央視）

李廣蘇，1987年7月出生，江蘇沛縣人，學士學位，2006年9月入伍，2011年6月加入中國共產黨，現為中國人民解放軍太空人大隊四級太空人，空軍中校軍銜。

李廣蘇曾任空軍航空兵某旅飛行大隊副大隊長，被評為空軍一級飛行員。2020年9月入選為我國第三批太空人。經全面考評，入選神舟18號載人飛行任務乘組。

早於2005年就讀高中時期，成為一名空軍飛行員即是李廣蘇的夢想。經過嚴格選拔，李廣蘇錄取空軍航空大學，加入飛行學員隊伍。

執行神舟18號載人飛行任務的太空人李廣蘇。（央視）

李廣蘇在一段央視採訪字自述，過去曾飛行國產三代半飛機，執行過許多任務，成為他人生的寶貴財富。2018年5月，中國啟動第三批太空人選拔，吸引各方面資格條件都符合的李廣蘇而言，充滿機會與挑戰；2020年9月，李廣蘇透過選拔，終於入選中國第三批太空人中的一員。

對於入選太空人的第一反應，李廣蘇說有種不真實的感覺，「反覆確認，確實是通過了，如願了。從飛行員轉變到太空人，壓力也隨之而來，然而，不同於飛行員訓練，「（航天）沒人告訴你多少分及格，大家都奔著100分去，能考100分堅決不考99分」。