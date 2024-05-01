梅龍高速24死｜途經車主逆行折返：多車掉落起火　有人攔下後車

廣東多地近日遭受連續強降雨影響，在五一長假首日（1日）凌晨2時多，廣東S12梅龍高速公路（梅大段）往福建方向K11+900處路面塌陷，公路塌方路面長約17.9米，面積約184.3平方米。



截至5月1日15時，經現場核查，事故共造成20輛車陷落（未發現危化車輛、客車等大型車輛），涉及人員共54人，其中確認死亡人數24人，30人正在醫院全力救治，暫無生命危險。目前，相關處置工作正在進行中。



目前，事故救援仍在進行，事故原因正在調查。事發後梅州市以及大埔縣公安、應急、消防、衛健等相關部門迅速趕赴現場開展救援。目前，梅大高速雙方向車道已全部封閉，車輛需注意繞行。

內媒及社交平台的事發現場航拍影片可見，路陷大坑面積非常大，現場多輛車已燒成空殼，堆疊在一起。

事發現場的航拍影片截圖（點圖放大）：

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在相關影片評論區，有途經事發路段的車主留言稱，事發時多輛車從高速掉落，現場聽到爆炸聲。發現情況不對後，有車主停車，攔下後方來車。

據《澎湃新聞》報道，5月1日上午，一位途經事發路段的車主描述，4月30日18時許，他從深圳出發回福建老家，由於高速擁堵，5月1日淩晨2時許，他行駛至事發路段附近。當時，他看到很多車輛在逆行回頭，了解得知前方高速已經塌方，於是自己也跟着其他車輛逆行回了服務區，之後下了高速走國道回家。

事發路段為梅龍高速「梅大高速」。

該車主表示，經和在場的車主交流得知，有多輛車從高速掉落，其中還有車起了火。一位上了年紀的車主發現情況後，趕緊停車，並往回跑了數百米攔車，防止後面的車輛再發生意外。

大埔縣一位當地居民介紹，此次高速路面坍塌的地方位於梅州市大埔縣茶陽鎮。據現場照片顯示，多輛從高速掉落的車輛已嚴重燒毀，還冒著煙。

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還有網民表示，她的朋友開車從深圳去福建旅遊，不幸從高速掉落。當時車上有3個大人和2個小孩，目前均未聯繫上。該網民稱，這個朋友是和另外一個朋友一起去的，開了兩輛車，另外的朋友剛好去上了廁所，從而逃過一劫。