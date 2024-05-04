福建海警再赴金門海域巡查　現場畫面曝光：金門大橋清晰可見

據中國海警局通報，福建海警周五（3日）於台灣金門附近海域依法開展常態執法巡查，為繼4月29日以來再有行動，也是一周內第2次。周六（4日），執法現場畫面曝光。



福建海警周五於台灣金門附近海域依法開展常態執法巡查。（資料圖片）

央視旗下新媒體《玉淵譚天》發布執法現場畫面，顯示福建海警於金門水道南側執法巡查；此次巡查距金門約3.8浬，進入了台方的「禁止水域」。

影片可見，福建海警船與台灣海巡署船在現場同時出現，其中連接大小金門的金門大橋清晰可見。

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中國海警官網周五公布，福建海警周五於金門附近海域依法開展常態執法巡查，中國海警將堅決維護管轄海域作業秩序和漁民生命財產安全。

4月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度。當局表示切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。

今年2月14日，台灣海巡署在追緝一艘大陸越界快艇漁船過程中，大陸船隻不慎翻覆，導致其中2名大陸漁民死亡，事件發生迄今兩個半月卻依然無法解決，官方因此多次派出海警船進入金門海域展開「常態化執法巡查」對台灣施壓。