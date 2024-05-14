庭長微信操控審判長「硬氣點」　青海法院｢垂簾聽審｣遙控判案惹議

5月11日，青海天峻縣法院公開審理索某等12人「涉嫌尋釁滋事」重審一案時，辯護律師休庭期間發現，該案原二審審判長、海西州中級法院刑庭庭長哈斯某某和天峻縣法院院長樊某某，通過微信群遙控指揮審判長在庭審時如何說話，庭長先後指揮審判長「打斷」、「硬氣點，不要隨意發言」。



當日休庭後，辯護律師發現此事並拍照取證並當場報警，「十多個法警圍著律師們，有法警把執法記錄儀打開了，現場很混亂」，天峻縣公安局已受理報警。青海省高級人民法院辦公室表示，省高院已得知相關資訊，海西州政法委牽頭組成的調查組也已在核實相關情況，結果將向社會公布。事件引發內地律師界、網民熱議，認為事件影響內地庭審的公信力。



據內媒《新黃河》、《北京青年報》報道，審理的「尋釁滋事案」發生於2020年11月。2021年11月，天峻縣法院作出一審判決，認定索某等12人構成尋釁滋事罪。2023年2月，海西州中級法院經過開庭審理，裁定撤銷原判、發回重審。

5月11日，天峻縣人民法院公開對索某等人涉嫌尋釁滋事一案重新審理。在此期間，天峻縣人民法院院長和該案原二審審判長，即海西州中級人民法院刑庭庭長利用微信群實時遙控指揮庭審，並在群內稱「不用跟他商量」、「打斷」、「硬氣點，不要隨意發言」。

庭審一小時後，審判長突然宣布休庭，隨即與合議庭其他成員離開法庭。之後辯護律師無意間發現，該案原二審審判長（即海西州中院審委會委員、刑庭庭長）和天峻縣法院院長，通過微信群實時遙控指揮庭審。該辯護律師並當場以合法庭審受非法干預為由報警。

網傳照片顯示，5月11日本案庭審期間，在一個由樊某某院長、哈斯庭長等7人組成的微信群中，指揮審判長怎麼說話。（北京青年報）

有參加庭審旁聽的目擊者發文透露，5月11日下午5點多，審判長敲法槌宣布休庭，所有法官都從後面走了，他們正準備起身離開時，有個女檢察官（公訴人）和法警說有律師對電腦拍照，然後吵了起來，他看到拍攝照片的律師劉征律師站在審判長辦公桌前，其他律師也圍上去，大家議論紛紛，十多個法警圍著律師，現場一片混亂。

混亂中，該旁聽者看到了一個戴黑色眼鏡框的女書記員把電腦電源線直接拔了。律師們讓現場的法警要保護好現場，讓女檢察官現場監督，但是女檢察官卻直接離開了法庭。現場的律師們不停地打電話，說法院領導涉嫌濫用職權，違法干預案件審理，違反了二審終審的法律規定。有律師當場打了110報警，要求固定證據。

5月12日，辯護律師向青海省檢察院和青海省高院反映情況，被告知會核查處理。律師還向天峻縣法院提交了本案應由海西州以外法院管轄的書面意見。該事件隨即引起法律界關注。

律師拍照取證，隨即被法警團團包圍。（網絡圖片）

北京市才良律師事務所榮譽主任王才亮律師認為，該事件嚴重破壞了刑事訴訟的兩審終審制度，辯護律師對此提出批評、控告、申訴，都是於法有據的。

王才亮律師說，長期以來，上級法院對下級法院的指導責任不僅僅是在刑事審判領域，還有行政、民事審判領域同樣被異化了，工作上的監督關係變成了抱團關係，這也是很多錯案在一審錯了二審不會糾正而走再審、抗訴道路的重要原因。

北京澤博律師事務所王飛律師表示，對上級法院法官、領導而言，這是赤裸裸的干預下級法院的審判活動。此次事件是嚴重破壞兩審終審制的惡劣事件。

法院回應稱：「辯護人不遵守法庭紀律」

青海海西中院通報隨後發布通報，內容卻被網民批評「避重就輕」。通報羅列兩點批評辯護律師，並稱「海西州中級人民法院派員指導下級人民法院審判工作符合規定」：

1.辯護人在法庭休庭期間，不遵守法庭紀律，擅自進入審判區使用手機拍攝合議庭成員電腦屏幕登錄的個人微信界面，不聽法院工作人員制止，並推倒法院工作人員，嚴重擾亂人民法院正常工作秩序。

2.辯護人拍攝照片後，致使被告人家屬將拍攝的照片並配文字發佈在個人新浪微博上，經「鳳凰資訊」、「新黃河」等新聞媒體轉發，引發輿情，干擾訴訟活動正常進行。

3.本案屬重點監管的「四類案件」，海西州中級人民法院派員指導下級人民法院審判工作符合規定，但具體監督管理工作中存在監管措施不規範的情形。

天峻縣人民法院。（網絡圖片）

成立調查組後休庭 最新通知13日庭審已取消

《北京青年報》報道，庭審現場的多張照片顯示，辯護人所拍的電腦顯示器處於審判長和審判員座位中間位置。​根據顯示器螢幕照片，微信群成員共有7人，電腦上登錄的微訊號使用者是審判員達哇吉。據悉，達哇吉是天峻縣法院所審案件的承辦法官。南誇尖參是天峻縣法院副院長，也是案件審判長，他也在微信群裡。

​群裡還有天峻縣法院院長樊旭華、天峻縣法院綜合辦公室主任師剛、綜合辦公室李加東知。哈斯朝魯也在群裡，他是天峻縣法院上級法院海西州中級法院審判委員會委員，同時任刑事審判庭庭長，還是所審案件原二審審判長。

​​群聊天內容顯示，哈斯朝魯在群裡發了一段話：「審判長現在說，僅是核實身份及訴訟權利，合議庭也相信翻譯人員能履行好職責。請尊重法庭的決定，服從法庭的安排」。多名辯護人稱，休庭前，他們在提出翻譯精準度問題時，審判長當庭說過這段話。

​群聊裡還顯示，哈斯朝魯在群裡發了「打斷」及「硬氣點，不要隨意發言」等文字。多名辯護人稱，審判長宣佈休庭前毫無徵兆，他們認為，突然休庭與群聊中領導「即時遙控指導」有關。

​依據中國《憲法》及《刑事訴訟法》，人民法院依法獨立行使審判權，審判案件實行兩審終審制，上級法院監督下級法院的方式不包括「即時遙控指導庭審」。辯方認為，天峻縣法院及其上級法院的行為破壞了中國兩審終審制度。

辯方認為，天峻縣法院及其上級法院的行為破壞了中國兩審終審制度。某案件庭審現場。（第一財經）

5月13日，海西州中級法院政治部表示，已得知情況，具體由研究室負責處理，目前正在處理中。​青海省高級人民法院辦公室表示，高院已經得知了相關資訊，海西州政法委牽頭組成的調查組已在核實相關情況，結果將向社會公布。

​​依據中國《人民檢察院組織法》第二十條，人民檢察院對訴訟活動實行法律監督。監督的具體事項包括：法庭審理是否違反法定程序，是否侵犯當事人和其他訴訟參與人的訴訟權利，審判人員在審判活動中是否存在徇私舞弊及其他違法行為。

​記者致電天峻縣檢察院副檢察長李積慧，電話無人接聽。當天事發時，天峻縣檢察院檢察官扎白與李積慧均在場，扎白亦未接聽電話。

​​據悉，按照庭審安排，該案原本5月13日將繼續開庭審理。但5月13日凌晨1點，天峻縣法院通知該案「暫休庭」。

​網民點睇：

就在這些荒唐的拉扯中，公信力漸漸喪失殆盡。

官字兩張口，老子就是法。

法院通報盡顯傲慢，根本不在乎。

這種聽命式人治審法，最大傷害是司法權威和法治信仰。

一聲嘆息，我泱泱大國……

