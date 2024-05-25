東部戰區發海報劍指台獨　稱一個中國原則不容挑戰　促回頭是岸

解放軍東部戰區5月23日至24日，在台灣周邊舉行圍台軍演。周五（24日）晚，東部戰區發布「一個中國原則不容挑戰」的主體海報，畫面中一把利劍指向台獨，並勸籲「回頭是岸」。



海報背景為台灣地圖，中間一把寫有「一個中國原則不容挑戰」繁體中文的利劍，指向綠色的「台獨」二字，並稱台獨「將把島內民眾推向戰爭深淵」。

利劍右側以綠色字體列出近年來「台獨勾連外部勢力謀獨挑釁的惡劣行徑」，包括2022年8月執意邀請佩洛西（Nancy Pelosi，又譯「裴洛西」）竄台、2023年4月及8月蔡英文和賴清德先後「過境」竄美、2024年2月粗暴驅離大陸漁船致2名漁民遇難、2024年5月賴清德講話大肆鼓噪台獨分裂謬論。

利劍左側則以紅色字體列出解放軍堅決反獨促統、嚴厲反制懲戒的軍事行動。

據內媒報道，利劍頂端依稀能看到「成功」二字，據悉，這把劍被稱為「成功劍」，是根據當年鄭成功收復台灣時佩帶的尚方寶劍仿製而成。

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有專家表示，鄭成功「驅除外敵」與「斬殺台獨」看似不符，實則不然。在解放軍看來，台獨分裂勢力是倚外謀獨、賣國禍台的罪魁禍首，對於認同一中原則的兩岸民眾，理當效仿鄭成功，「提劍斬殺之，最終實現祖國完全統一」。

此外，海報還寫有題為「回頭是岸」的五言絕句，「台獨燃戰火，步步向深淵。絕路早回首，歸來天地寬。」

東部戰區表示，5月23日至24日，東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊開展「聯合利劍—2024A」演習，檢驗部隊聯合作戰實戰能力。

東部戰區部隊將以堅強的決心、堅定的意志和強大的能力，堅決打擊台獨囂張氣焰，堅決粉碎一切分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。「台獨挑釁一次，我們的反制就推進一步，直至實現祖國完全統一。」